網紅婉晴證實媽媽過世！「沒搶救直接送殯儀館」死因曝光　悲痛發聲了

記者孟育民／台北報導

台中網紅「范婉晴」在Instagram擁有超過4萬粉絲追蹤，特立獨行的風格掀起外界關注。怎料18日驚傳其母親過世，由於過去范母長期未被妥善照顧，生前模樣骨瘦如柴、身體發炎嚴重水腫，甚至需要坐輪椅行動，原開刀手術費30萬還疑似遭范婉晴騙走，導致至今沒錢開刀，如今不幸離世，再度引發熱議。經過幾小時沈默，婉晴證實母親過世，並公開死因，盼外界別再亂造搖，「不要聽信那些奇怪的造謠！真的很過分耶！」

▲婉晴原本堅稱是阿姨，事後證實媽媽已過世。（圖／翻攝自IG）

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，婉晴透露媽媽長期營養不良、身體狀況一直不好，在18日下午睡到一半安然離去，沒有掙扎、搶救，直接送到殯儀館，會在1週後進行火化，25日樹葬入土，「我前天早上還有聽到她的聲音，下午上課的時候就接到朋友、親戚打來說『媽媽走了』，阿姨叫我先上課，不要擔心。她是自然死亡的，睡夢中離開，因為她本來身體一直不好，營養不良、沒休息好或是壓力太大，家人直接把她送去殯儀館。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲婉晴2個月前才跟媽媽拍片。（圖／翻攝自IG）

更令人遺憾的是，范母正是18日生日，最後「生日變忌日」，令人不捨。婉晴表示媽媽上週反常地說「想要提前在雙十節過生日」，認為她冥冥中已有感應，「唉，雖然是正常老化過程，但還是很難過。」