艾莉絲7歲兒套話「牙仙子沒給錢」　她1句話拆招被網讚：教育高手

記者蔡宜芳／綜合報導

女星艾莉絲在2018年與英國外交官老公再婚，同年生下兒子威廉，並於2022年帶著威廉和女兒梨梨醬移居英國倫敦。她19日在社群分享家庭趣事，透露兒子試圖用精湛演技「反詐騙」，不過她也用一句話就收服兒子，引網友笑說「媽媽太強」。

▲艾莉絲透露7歲兒子最近正在換牙。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

艾莉絲表示，最近7歲的兒子威廉正在換牙，頻頻提到「牙仙子」會拿走牙齒並留下錢作為交換。不過，她懷疑兒子早就知道真相，「但我懷疑他早就知道，這世界上根本沒有牙仙子，因為他姐肯定已經告訴他了（他非常信任他姐的每句話）。」而威廉仍裝作不知情，還故意提醒爸媽「牙齒放在枕頭下，牙仙子記得要帶錢來喔」。後來，丈夫也很配合演出，半夜真的放了2英鎊（約台幣82元）在枕頭底下。

過了幾天，威廉又掉了一顆牙，這回他決定「測試媽媽」。艾莉絲按照傳統，再度放了2英鎊在枕頭下，沒想到隔天兒子竟跑來楚楚可憐地說：「媽咪，我好傷心，牙仙子昨晚拿走了我的牙齒，可是她沒有給我錢……拜託妳可以給我錢嗎？」艾莉絲對此傻眼直呼：「這精明兔崽子，想逼我招供！」

▲艾莉絲與兒子威廉、女兒梨梨醬。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

面對兒子精心設計的「詐騙劇本」，艾莉絲選擇用「教育性反擊」拆招。她嚴肅回應說：「牙仙子真的太可惡了！怎麼可以拿走你的牙齒又不給你錢？這叫做詐騙！走！我們現在去報警！」一番話讓威廉瞬間傻住，只能心虛改口：「沒關係啦，牙齒送給她啦。」從此再也不敢提牙仙子或跟媽媽要錢。

艾莉絲也忍不住疑惑說：「到底是誰發明這個無聊的牙仙子，我真心覺得這樣騙小孩沒什麼意義啊！」透露女兒當年知道真相，曾難過痛哭，現在換兒子想用牙仙子「敲竹槓」，讓她哭笑不得。

對於艾莉絲的分享，網友紛紛笑說「快笑翻了，但媽媽也太強了」、「一山還有一山高，果然是有智慧的媽媽」、「好險媽媽也不是省油的燈」、「媽媽是教育高手」、「虎媽無犬子，遺傳基因強大啊！期待母子過招續集」。