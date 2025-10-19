劉品言吐槽老公「那麼笨，不懂女人心」　連晨翔悄悄暗戀說不出口

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《舊金山美容院》即將於今（19）晚8點全球首播，開場便揭開一段埋藏多年的真相，一位稀客的到來，徹底改變所有人的命運。當年因收賄風波而被迫離職的江之浩（連晨翔飾），在得知事件背後另有隱情後，決定重新追查真相，而與他命運緊緊相連的林麗穎（劉品言飾），此時正準備步入婚姻，卻在婚禮當天，迎來命運最劇烈的轉折。

▲《舊金山美容院》即將於19日晚間8點全球首播。（圖／TVBS提供）



劉品言這次以細膩情感詮釋一位在愛與責任間掙扎的女性「林麗穎」。近日釋出的片段中，可見劉品言在父親倒閉的玩具工廠內收拾殘局，僅以眼神與肢體詮釋面對重大難題時的徬徨無助、焦慮顫抖到淚崩，隨即故作堅強面對，近20秒無聲演出震撼人心，被網友譽為「最懂人心的細膩演員」。

劇中劉品言為了恩情，決定嫁給一路陪伴自己的工廠員工小錢（林鶴軒飾），她坦言「這時期，麗穎把小錢當成恩人。嫁給一個有肩膀、願意負責的人，是一個很不錯的選擇嗎？繼續看了才知道喔！」

被問到若在結婚當天得知另一半有不為人知的秘密，會怎麼選擇，她直呼「哇！這題好難。但如果是我本人，結婚前，媒體跟身邊的朋友一定會幫我查清楚啦！」但回到林麗穎的角色當下，真的是晴天霹靂，做任何決定都是難題，也會對身邊的人產生愧疚感，特別是對方還是自己心中的恩人。

林麗穎與連晨翔飾演的江之浩是青梅竹馬，杜政哲導演更細膩鋪陳了兩人感情的蛛絲馬跡，然而被問及女方是否知道男方情誼，劉品言剖析說道「麗穎是個很重情義的人，卻因原生家庭的影響，不願意把愛說出口，但江之浩的確是特別的存在。」

話鋒一轉，隨即吐槽起搭檔兼老公連晨翔「偏偏江之浩那麼笨，不懂女人心。」也因此兩個角色之間，始終沒有找到契機把情感說出口，至於兩人的感情催化劑為何，劉品言語帶玄機地說「請鎖定收看，真的每週都有驚喜！」

《舊金山美容院》由金鐘編劇杜政哲執導，集結劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威、楊晴、檢場、陳孝萱、蔣偉文等實力派卡司。劇情橫跨三個家庭間的恩怨及年輕世代的愛情抉擇，將日常故事轉化為一場場關於人生、信任與選擇的試煉。

10月19日起，每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月起中視將接續播出，2026年緯來戲劇台、龍華電視也能再度欣賞這部誠意滿滿的原創劇。海外觀眾亦可透過愛奇藝國際版APP同步收看。