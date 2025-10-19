小S「大家一定看得出我有多悲傷」 喪姊8個月心聲首曝光：我不好笑了

記者潘慧中／綜合報導

賈永婕19日在社群網站透露，自大S離世後，外界總想透過她關心小S的狀況，對此，她首次公開分享兩人這段時間以來的互動，「我們早已不只是『關心』而已，我們幾乎每天都在聊天。」

▲小S和賈永婕的私下對話曝光。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕透露，每次出席活動媒體總會問：「妳有沒有關心小S？她還好嗎？」但她每次都欲言又止，原因是其實她始終陪伴著好友，「我們幾乎每天都在聊天——電話裡、她家裡、我家裡。」她坦言自己始終鼓勵對方：「一定要繼續工作，一定要回到節目、回到舞台上！」

而這背後其實和小S曾因悲痛而動搖重回舞台的決心有關，「她說：『我不行了，大家一定看得出我有多悲傷，我不好笑了。』」然而，賈永婕僅堅定地說：「小S，我們沒有要『好笑的妳』，我們要的是真實的妳。完整的妳，善良的妳，勇敢的妳。就算不好笑也沒關係，大家依然會愛妳。」

▲▼小S和大S姊妹情深。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）



提及姊妹情，賈永婕感性寫道：「你們看這幾張照片，根本就是大S。」她表示，從小認為姊姊比自己漂亮的小S，如今彷彿承載姊姊的力量，「早已和大S融為一體——帶著姊姊的笑容、她的勇氣與光，繼續發光發熱吧。我們都在等妳回來。」

