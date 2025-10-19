直擊／馬尾Jennie出場殺爆！　「脫到剩Bra」跳〈Like Jennie〉辣翻

記者吳睿慈／高雄報導

南韓天團BLACKPINK連續兩天在高雄世運開唱，稍早輪到Jennie個人舞台，她19日綁著馬尾霸氣登台，穿著帥氣皮衣現身，一出場就把外套脫到一半，裡面只穿一件白色香奈兒Bra，5萬人瞬間陷入瘋狂。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，Jennie脫了。（圖／讀者提供）

Jennie個人舞台以〈Like Jennie〉開場，甫現身就把外套脫一半，露出超辣身材，全場叫得瘋狂，接著在歌曲精彩副歌之際，她順勢把墨鏡與外套一併脫掉，掀起本場演出最高潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，Jennie脫了。（圖／讀者提供）

Jennie一連帶來三首歌曲〈Like Jennie〉、〈ExtraL〉、〈Starlight〉，唱到最後脫到只剩bra，最後甜笑下場，反差萌讓粉絲又驚又喜。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，Jennie脫了。（圖／讀者提供）

BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG兩場演出寫下5項紀錄，總計超過10萬名觀眾，連續二度帶著世界巡迴登高雄世運開唱，同時也是國際流行歌手在高雄世運史上最高票房紀錄，2023年加上2025年4場演出共超過19萬張門票售出，更是K-POP藝人史上最多次在高雄世運舉辦世界巡迴演唱會（一共4場），她們也是史上首組KPOP藝人，重返高雄世運二度舉辦世界巡迴。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，Jennie脫了。（圖／讀者提供）