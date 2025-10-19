直擊／BLACKPINK辣翻！Lisa火辣戰袍換了「完美比例太猛」5萬人看傻

記者吳睿慈／高雄報導

南韓天團BLACKPINK 高雄世運演唱會19日來到第二天，4位天后以滂薄的合體舞台揭開演出序幕，接著是Jisoo與Lisa的個人舞台，Lisa特地換了一套新的火辣戰袍，讓台下觀眾大飽眼福，不斷喊著「好辣」。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，Lisa。（圖／讀者提供）

Jisoo帶來個人舞台〈Hugs & Kisses〉、〈Earthquake〉兩首歌，她的表情撫媚又甜美，唱到副歌時還轉身扭腰，全場歌迷熱情尖叫。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。（圖／讀者提供）

接著輪到「人間芭比」Lisa以全新一套火辣造型現身，穿著金色帶點橘黃水鑽點綴的兩截式服裝，短褲露出一雙長腿，零贅肉纖腰，完美比例讓台下觀眾看得入神，她的個人舞台讓全場不斷讚嘆「辣爆了」。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，Lisa。（圖／讀者提供）

BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG兩場演出寫下5項紀錄，總計超過10萬名觀眾，連續二度帶著世界巡迴登高雄世運開唱，同時也是國際流行歌手在高雄世運史上最高票房紀錄，2023年加上2025年4場演出共超過19萬張門票售出，更是K-POP藝人史上最多次在高雄世運舉辦世界巡迴演唱會（一共4場），她們也是史上首組KPOP藝人，重返高雄世運二度舉辦世界巡迴。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，Lisa。（圖／讀者提供）