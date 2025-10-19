《影后》寫下金鐘新紀錄！　「史上第一部純串流」奪最佳戲劇

記者陳芊秀／綜合報導

第60屆金鐘戲劇類頒獎典禮於昨日（18）舉行，《影后》拿下最佳戲劇節目、最佳導演、最佳女主角、最佳女配角等4座獎項。且該劇創下金鐘史上一項新紀錄，是金鐘史上第一部奪下金鐘最佳戲劇的串流劇集。

▲金鐘最佳戲劇《影后》。（圖／記者周宸亘攝）

回顧金鐘歷屆戲劇作品，由最早的老三台時代到有線電視加入戲劇節目製作，台劇隨著時代更加優質，也兼具娛樂性，其中八點檔在90年代是戲劇大獎熱門，包括轟動全台社會的《勸世媳婦》系列、白冰冰《春天後母心》都拿下最佳戲劇，台灣八點檔開始趨向於製作百集長壽劇，接著有線電視市場大開，還有2000年後台灣偶像劇崛起，三立《命中注定我愛你》、八大電視《我可能不會愛你》分別在2008、2012年拿下金鐘最佳戲劇。

隨著串流服務逐漸走進台灣民眾生活，台劇開始除了電視頻道播出，也同步串流上架。串流平台自製戲劇從2020年開始入圍金鐘獎，例如《誰是被害者》（2020）、《華燈初上》（2021）、《模仿犯》（2023）、《此時此刻》（2024），但都僅止步於入圍，直到嚴藝文執導《影后》奪下金鐘戲劇節目最大獎，台灣電視史又寫下新的紀錄。



【金鐘獎過去20年最佳戲劇節目（首播）】



2005 浪淘沙（電視頻道）

2006 聖稜的星光（電視頻道）

2007 危險心靈（電視頻道）

2008 命中注定我愛你（電視頻道）

2009 痞子英雄（電視頻道）

2010 情義月光（電視頻道）

2011 雲頂天很藍（電視頻道）

2012 我可能不會愛你（電視頻道+MOD）

2013 含苞欲墜的每一天（電視頻道）

2014 刺蝟男孩（電視頻道）

2015 16個夏天（電視頻道）

2016 一把青（電視頻道+串流）

2017 植劇場－天黑請閉眼（電視頻道）

2018 植劇場－花甲男孩轉大人（電視頻道）

2019 我們與惡的距離（電視頻道+串流）

2020 想見你 （電視頻道+MOD+串流）

2021 天橋上的魔術師（電視頻道+串流）

2022 斯卡羅（電視頻道+MOD+串流）

2023 村裡來了個暴走女外科（電視頻道+MOD+串流）

2024 有生之年（電視頻道+MOD+串流）

2025 影后（串流）