楊謹華奪視后「心繫BLACKPINK」準備下高雄！　老公現身遭爆在家偷哭

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日圓滿落幕，《影后》一口氣奪下5獎項，眾人結束後開心慶功，連同沒入圍的陳庭妮、詹懷雲都一同參與。而等了18年終於奪下視后的楊謹華老公也現身，她放閃說老公在家看電視有掉淚，「我們在公司有抱，他第一時間就傳簡訊說『妳很棒』。」不過，讓楊謹華心情亢奮的原因，是她19日要南下高雄朝聖BLACKPINK演唱會，「我已經準備好了！」

▲《影后》慶功宴，全體劇組大合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊謹華老公現身。（圖／記者孟育民攝）



楊謹華上台領獎換上球鞋意外成為話題，她則解釋：「因為我腳有點痛，高跟鞋真的太高了，想說穿一下球鞋，反正裙子放下來也沒看到，加上沒什麼吃東西，血糖有點低。我真的第一次換球鞋，以前的我真的會硬撐，就跟林廷憶一樣坐超挺。」而她下台時情緒上湧，在後台落淚，她說可能剛好回神，突然回想到拍戲的畫面，所以才一時沒忍住。

▲楊謹華等了18年終於奪獎。（圖／記者林敬旻攝）



熬了18年終於站上舞台，她再次想感謝金鐘獎給予的磨練，「我今天把所有要感謝的人都感謝了。」被問到有怨恨過金鐘獎嗎？她秒答沒有，但提到隨著年紀成長，對於得獎的得失心已經越來越淡，「小時候一定得失心很重，我還記得是42屆的時候。」