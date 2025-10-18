直擊／蘇永康揮別陰影來台開唱　鞠躬10秒唱〈Sorry〉：當然愛你們

記者蔡琛儀／台北報導

香港歌手蘇永康上個月被大陸網友挖出23年前曾染毒的事件，即使他後來發聲明道歉，也未能平息陸網及官方的態度，導致大陸演唱會全遭喊卡，今（18日）蘇永康在台北國際會議中心開唱，也是他六度在台北的演出。他以歌曲〈我只是想要幸福〉開場，並對全場觀眾高喊：「謝謝！」隨後雙手握拳，深深一鞠躬長達10秒，滿場歌迷也報以熱烈掌聲。

▲▼蘇永康今晚開唱，開場就深深一鞠躬。（圖／記者莊喬迪攝）

蘇永康第二首歌則帶來經典情歌〈Sorry〉，還改歌詞「我當然愛你們」向歌迷告白，蘇永康感動表示，很感謝歌迷的光臨，還特別準備了從沒在台灣唱過的粵語歌〈讓我暖一點〉。

他表示之前在網路上有調查大家想聽什麼歌，沒想到粵語歌出乎意料的比較多，「今天可能是我在台灣開過演唱會中廣東歌最多的一次，所以不管這些歌你們有沒有聽過，就當成是新歌來聽，因為我今天晚上挑選的歌都有特殊意義。」他問台下有多少人是和另一半來看演出，更幽默說：「可以舉手，鏡頭不會帶到，不會有事的，我們年長歌手想事情想得比較遠一點。」

▲蘇永康六度台北開唱。（圖／記者莊喬迪攝）

過去蘇永康的太太、兒子都會跟著他巡演，不過今天母子倆沒有愛相隨，他笑說今天兒子在香港有慈善演出，「他接這演出時還不知道我這邊有演出，所以特別感謝我太太，今天香港很曬，坐了一下午。」表示現在科技發達，可能很快就會在小紅書等平台上看到兒子演出影片。