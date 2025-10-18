金鐘隔天出門「轉角看到小S」！閨蜜賈永婕PO照藏真實亮點：被笑死

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）2月離世後，17日首度公開露面的小S（徐熙娣）不只淚灑舞台，觀眾看了也無一不動容。在這當中，好姐妹賈永婕18日不忘在社群網站稱讚她：「我親愛的小S妳棒透了！」

▲小S久違露面，又和蔡康永難得合體，讓許多觀眾看了又哭又笑。（圖／三立提供）



賈永婕感性地說，17日晚上有收看金鐘獎直播的觀眾，想必都有跟著小S一起又哭又笑，她大讚小S一路走來勇敢、溫柔又可愛，也不改幽默性格地形容好友是「我看過最堅強的俗辣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賈永婕和小S是閨蜜。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



有趣的是，賈永婕透露18日外出騎車時，仍不斷響起小S與大S姊妹情深的畫面，「整個腦海都是徐熙媛、徐熙娣最親愛的姊妹～不怕苦、不怕難，轉角一抬頭居然就看到小S耶」，但實際是寫著「小5」的公車站牌，讓人看了會心一笑。

▲▼賈永婕發文說「轉角一抬頭居然就看到小S耶」，結果真相超幽默。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



不只這樣，一想到小S在典禮上對著吳宗憲說「兩百萬一定是假的」，賈永婕還是印象深刻、回味無窮，「被妳笑死！」