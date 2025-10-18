輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看金鐘就知道

記者潘慧中／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮已於17日圓滿落幕，其中陳漢典雖然和「綜藝節目主持人獎」擦身而過，但他18日凌晨還在社群網站悄悄告白Lulu（黃路梓茵），心情似乎沒有受到太大影響。

▲陳漢典半夜悄悄告白Lulu。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）



陳漢典17日雖然輸給小S（徐熙娣）、派翠克（柳柏丞），未能拿下綜藝節目主持人獎，但他依然開心，還在18日半夜3點多更新Instagram限時動態，轉發Lulu當主持人的扮裝影片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳漢典和「綜藝節目主持人獎」擦身而過，最終由小S、派翠克拿下。（圖／三立提供、攝影中心）



陳漢典附上一個笑開懷的表情符號說，「我老婆真的很有才華，她什麼都會～太全能！有看金鐘60就會知道」，字裡行間都能感受到，他對Lulu在典禮上的表現感到自豪又驕傲。

▲陳漢典認愛Lulu後，越來越會放閃。（圖／金鐘獎官方提供）



事實上，Lulu主持完坦言，典禮前一天一度崩潰，但純粹是釋放情緒，並不是有太大的壓力。只不過，陳漢典得知後，仍溫暖地說「妳只有0跟100。No show就是0，只要有現身就是100」，簡單幾句話讓她馬上調適好心情，順利完成這次的任務。