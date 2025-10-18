金鐘獎／出道19年人生第一座！鳳小岳「後台放閃老婆」認了：腿軟

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎於10月18日在台北流行音樂中心盛大舉行，本屆盛會頒獎嘉賓陣容橫跨不同世代與類型，包含「一代女皇」潘迎紫、「惡女組合」苗可麗、朱芯儀、《不夠善良的我們》的無緣愛侶許瑋甯、柯震東等，典禮已經在星光到大結束後開始，稍早頒發迷你劇集／電視電影男主角獎由《人生清理員》鳳小岳奪得。

▲鳳小岳奪得迷你劇集（電視電影）男主角。（圖／攝影中心攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鳳小岳稍早在頒獎典禮後台接受媒體採訪，分享出道19年以來得到人生首座金鐘獎座的心情，坦言「今年競爭很激烈，跟創意十足的創作者一起入圍，我覺得與有榮焉」，多次強調「我很幸福」，也再一次特別提到相當感謝妻子，在拍攝《人生清理員》時在醫院照顧急性中風的父親，直接放閃「我愛她」。

▲鳳小岳奪得迷你劇集（電視電影）男主角。（圖／攝影中心攝）

事實上，第60屆戲劇類金鐘獎的迷你劇集／電視電影男主角獎堪稱死亡之組，坦言自己原本很看好《聽海湧》，感謝入圍同一個獎項且一起合作《人生清理員》的黃冠智，忍不住說道「今年各個好手太厲害，我很少這麼腿軟，終於體驗到這種拿獎的腿軟」。

▲鳳小岳奪得迷你劇集（電視電影）男主角。（圖／攝影中心攝）