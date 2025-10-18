ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

小S派翠克宣布「獎金全捐花蓮」
康熙毒舌合體！陳漢典吳宗憲全中槍
小S唱大S作詞曲…Lulu淚崩
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

小煜 小S 蔡康永 大S 陳漢典 LULU 大牙 周宜霈

金鐘獎／出道19年人生第一座！鳳小岳「後台放閃老婆」認了：腿軟

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎於10月18日在台北流行音樂中心盛大舉行，本屆盛會頒獎嘉賓陣容橫跨不同世代與類型，包含「一代女皇」潘迎紫、「惡女組合」苗可麗、朱芯儀、《不夠善良的我們》的無緣愛侶許瑋甯、柯震東等，典禮已經在星光到大結束後開始，稍早頒發迷你劇集／電視電影男主角獎由《人生清理員》鳳小岳奪得。

▲▼ 迷你劇集（電視電影）男主角-鳳小岳。（圖／攝影中心攝）

▲鳳小岳奪得迷你劇集（電視電影）男主角。（圖／攝影中心攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鳳小岳稍早在頒獎典禮後台接受媒體採訪，分享出道19年以來得到人生首座金鐘獎座的心情，坦言「今年競爭很激烈，跟創意十足的創作者一起入圍，我覺得與有榮焉」，多次強調「我很幸福」，也再一次特別提到相當感謝妻子，在拍攝《人生清理員》時在醫院照顧急性中風的父親，直接放閃「我愛她」。

▲▼ 迷你劇集（電視電影）男主角-鳳小岳。（圖／攝影中心攝）

▲鳳小岳奪得迷你劇集（電視電影）男主角。（圖／攝影中心攝）

事實上，第60屆戲劇類金鐘獎的迷你劇集／電視電影男主角獎堪稱死亡之組，坦言自己原本很看好《聽海湧》，感謝入圍同一個獎項且一起合作《人生清理員》的黃冠智，忍不住說道「今年各個好手太厲害，我很少這麼腿軟，終於體驗到這種拿獎的腿軟」。

▲▼ 迷你劇集（電視電影）男主角-鳳小岳。（圖／攝影中心攝）

▲鳳小岳奪得迷你劇集（電視電影）男主角。（圖／攝影中心攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金鐘獎金鐘60典禮金鐘60第60屆金鐘獎2025金鐘獎鳳小岳

推薦閱讀

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定小3歲大陸超模何穗

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定小3歲大陸超模何穗

12小時前

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經紀人回應了！

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經紀人回應了！

6小時前

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子　「你長大比較慢，但絕不要放棄」

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子　「你長大比較慢，但絕不要放棄」

10/17 22:18

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍！《不熙娣》班底都哭了：控制不住

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍！《不熙娣》班底都哭了：控制不住

11小時前

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」　夫妻倆超真實回應全場笑歪

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」　夫妻倆超真實回應全場笑歪

20小時前

小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成心願

小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成心願

22小時前

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看金鐘就知道

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看金鐘就知道

10小時前

39歲女星高橋智子車禍身亡！騎自行車凌晨遭撞…肇事司機認打瞌睡

39歲女星高橋智子車禍身亡！騎自行車凌晨遭撞…肇事司機認打瞌睡

7小時前

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

23小時前

金鐘60／即時得獎名單！　蔡瀚陞、李威嶧、陳宏信《愛作歹》奪戲劇類節目聲音設計獎

金鐘60／即時得獎名單！　蔡瀚陞、李威嶧、陳宏信《愛作歹》奪戲劇類節目聲音設計獎

11分鐘前

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」：自帶天然紅內褲

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」：自帶天然紅內褲

3小時前

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太感動

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太感動

10/17 14:07

熱門影音

派翠克頂陳偉霆髮型(?)　小S突缺席紅毯

派翠克頂陳偉霆髮型(?)　小S突缺席紅毯
TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻
唐綺陽「瘦出大V臉」 金鐘紅毯大秀美腿！

唐綺陽「瘦出大V臉」 金鐘紅毯大秀美腿！
「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌

「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌
陳漢典金鐘紅毯放閃Lulu　「主持12年最大獎是黃路梓茵」

陳漢典金鐘紅毯放閃Lulu　「主持12年最大獎是黃路梓茵」
利特承諾：會努力在台活動！ 主持《客家廚房》獲人氣獎

利特承諾：會努力在台活動！ 主持《客家廚房》獲人氣獎
林智勝首登金鐘獎ㄆㄧㄚˇ嘴　羞喊：不好意思，第一次來

林智勝首登金鐘獎ㄆㄧㄚˇ嘴　羞喊：不好意思，第一次來
阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD

阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
陶晶瑩的「耐心訓練師」曝光 16歲兒爆料：她是噴火龍！XD　#星光雲REELS

陶晶瑩的「耐心訓練師」曝光 16歲兒爆料：她是噴火龍！XD　#星光雲REELS
楊一展低調當「鏟子超人」 見花蓮慘況...落下男兒淚！

楊一展低調當「鏟子超人」 見花蓮慘況...落下男兒淚！
溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

看更多

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前122

金鐘60／即時得獎名單！　蔡瀚陞、李威嶧、陳宏信《愛作歹》奪戲劇類節目聲音設計獎

39分鐘前21

金鐘／曾莞婷忘了實現「拿獎公約」後台揭背後原因　點名謝瓊煖！

43分鐘前93

金鐘獎／「杉菜～」大S燦笑突現大螢幕！台下哭成一片　送別24已故藝人

45分鐘前80

金鐘獎／震撼！61歲江淑娜消失10年「跟進江蕙宣布復出」　美成這樣太驚人

1小時前70

金鐘獎／楊一展出道22年首奪金鐘！　抱走男配哽咽謝已故至親

1小時前10

蘇永康台灣拋震撼彈！　無預警官宣重磅喜訊：真的很不容易

1小時前90

金鐘獎／曾莞婷「8點檔→金鐘女配」花27年！　痛哭：這條路真的很難走

1小時前71

金鐘獎／江淑娜驚喜登台飆唱3曲！　PTT一票嚇壞：以為阿妹

1小時前20

周杰倫《頭文字D》4K修復版重映　限量8686張AE86海報收藏家搶翻

1小時前60

直擊／BLACKPINK唱滿2hrs！Rosé神曲〈Apt.〉高雄首唱　台下奇景感動天后

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗
    12小時前302
  2. 安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經
    6小時前4815
  3. 金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子
    10/17 22:18263
  4. 小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍
    11小時前221
  5. 小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」
    20小時前4653
  6. 金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！
    22小時前6012
  7. 輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」
    10小時前242
  8. 39歲高橋智子車禍身亡！　騎自行車凌晨遭撞
    7小時前4010
  9. 金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S
    23小時前4831
  10. 金鐘60／不斷更新！即時得獎名單
    11分鐘前242
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合