金鐘／曾莞婷忘了實現「拿獎公約」後台揭背後原因　點名謝瓊煖！

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎於10月18日在台北流行音樂中心盛大舉行，本屆盛會頒獎嘉賓陣容橫跨不同世代與類型，包含「一代女皇」潘迎紫、「惡女組合」苗可麗、朱芯儀、《不夠善良的我們》的無緣愛侶許瑋甯、柯震東等，典禮已經在星光到大結束後開始，稍早頒發戲劇節目女配角獎由《影后》的曾莞婷奪得。

▲曾莞婷奪下戲劇類最佳女配角。（圖／記者黃克翔攝）

曾莞婷出道27年首度入圍金鐘獎，就成功奪下戲劇節目女配角獎，她一踏進後台媒體室就受到全體歡呼，她一聽到尖叫聲就立刻露出感動又靦腆的笑容，她說道「謝謝自己勇敢，願意面對自己的問題，重新找回自己，我很快樂」。

過去，曾莞婷曾在《影后》的首映會、採訪中透露，自己曾陷入黑暗低潮期，她在採訪中又提及此事坦言「當時已經做好退出準備，那個時候已經請經紀人離開，週遭事物也都整理掉了」，幸好這次順利奪下金鐘獎，未來還想要繼續走這條路，直呼「現在趕快找我演戲」。

此外，曾莞婷過去曾說如果真的得獎，會在金鐘獎的台上嗆聲謝瓊煖，但實際得獎後卻忘記了這個約定，她在後台表示「完全忘記要嗆，只看到一直被催促嚴重超時，腦筋一片空白，只想把想感謝的人講完」，但仍對著鏡頭說道「瓊煖姐，我愛妳」。

