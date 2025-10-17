棒棒堂6人金鐘「臨時通知不受訪」！威廉閃兵風波延燒　小煜找廁所現身媒體區

記者蕭采薇／台北報導

由Lollipop棒棒堂共同參與的實境節目《來吧！哪裡怕》，入圍本屆金鐘獎「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」，「六棒」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子，與朵拉一起走上紅毯。不過也許是受閃兵事件影響，六人臨時通知不到平面媒體區受訪，僅有小煜因為內急，為了找廁所，才匆忙經過訪問區。

▲Lollipop棒棒堂因實境節目《來吧！哪裡怕》入圍金鐘獎，六人合體朵拉走紅毯。（圖／攝影中心）

威廉五月被爆出閃兵二十年的負面新聞，後續更掀起一陣「閃兵藝人」討論。他日前事隔五個月面對媒體，並在活動上坦承：「我們棒棒堂沒有人當兵，至於每個人的原因，我並不清楚。」

不過威廉當時仍表示：「希望六人健康都保持好一點，開成軍三十年的演唱會，半百演唱會，演唱會目前很難說，但感情依舊，大家覺得可惜，願意等待我事情完結再做打算，他們也有自己工作，把自己顧很好。」

▲小煜內急，匆匆忙忙經過媒體受訪區。（圖／記者蕭采薇攝）

而對於未服兵役的原因，小杰先前受訪時，就有透露自己免役，「我自己有家族性遺傳疾病所以沒當，當初有去醫院做檢查。」而小煜則因患有僵直性脊椎炎獲判免役，他透露：「我到現在每天至少要花15分鐘才能從床上起來，要做一些緩和運動，但對於當兵，規定就是規定，不管你喜歡或不喜歡，你都得接受。」阿緯同樣罹患僵直性脊椎炎，敖犬則是因為脊椎受傷免役，至於王子則未對此做出回應。

而小煜後續以《不在我的世界當勇者》再次走上紅毯時，才以個人名義接受平面媒體訪問。