河北彩伽現身台北時裝週！零死角臉蛋曝光 下一站秒奔台中

▲河北彩伽現身台北時裝週。（圖／翻攝自IG／saika_kawakita__official）

記者陳致平／綜合報導

日本藝人河北彩伽，近期積極開拓事業版圖，除了以藝名「萌名」發行單曲之外，也參與日劇《桃之歌》（ももの唄）的演出，16日更在台北時裝週登台亮相，擔任時裝品牌的模特兒，以一身丹寧時裝俏麗登台。

台北時裝週SS26開幕大秀《Fashion, Action!》昨16日晚於松山文創園區登場，身為此次模特兒之一的河北彩伽先是在個人IG上預告登台，並分享受秀的心情，「第一次參加時裝週，雖然很緊張，但我會全力以赴！」

消息一出後吸引不少粉絲為她加油打氣，時裝週上河北彩伽擔任台灣設計師品牌 DYCTEAM 的模特兒，以個性的深藍色丹寧套裝、大面積的縫合與重構的概念呈現服飾，河北則是以一頭俐落造型的短髮俏麗登台，一身版型寬鬆、略帶Oversize風格的西裝外套，更凸顯其精緻、甜美的鵝蛋臉，儘管這是她首次登上台北時裝週的舞台，但步伐間已然顯露出自信、前衛的時尚態度。

▲河北彩伽將擔任台北時裝週DYCTEAM走秀佳賓。（圖／翻攝自DYCTEAM／IG）

河北彩伽事後也向粉絲分享道，此次擔任的模特兒身高都很高挑，甚至連女性模特兒都有180公分高，為了完美演繹，只能再穿上高跟鞋，腳痛到不行了。

然而， 結束台北時裝週後，河北彩伽馬不停蹄地趕往台中，預計投入旅遊頻道《河北彩伽 旅遊手帳》的拍攝，持續透過鏡頭，深化她多棲藝人的形象，讓粉絲見到她更多元、真實的一面。