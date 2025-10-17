粿粿爆婚變撫養權談不攏　范姜彥豐「黑底白字」突轉發7個月前閃照

記者黃庠棻／台北報導

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐結婚3年爆婚變，後來又被爆出雙方未證實婚變，是因為正在透過律師協議贍養費，未來不排除打官司，當時女方工作室回應「目前還是留給藝人的私事一些空間，不佔用珍貴的媒體資源。」怎料17日范姜彥豐突在社群網站上曬出夫妻倆的舊閃照，讓許多網友都看得霧煞煞。

▲范姜彥豐與粿粿婚變傳了好幾個月。（圖／翻攝自Instagram）

范姜彥豐與粿粿傳出婚變幾個月來，從沒正面回應婚姻生變的消息，不過他多次被拍到跟神秘女子同遊，他為此發動態解釋對方是「從小就協助照顧孩子的保母。」他公開表示希望媒體不要造成對方困擾「保母不好找。」

怎料，范姜彥豐在今（17）日晚間突在Instagram上轉發與粿粿3月去日本滑雪的閃照，並用黑底白字留下一個大大的「？」，僅留下一個問號讓外界霧裏看花，該則貼文也是小倆口最後一次公開放閃，當時同行的友人還有王子（邱勝翊）、邱宇辰、王心恬、席惟倫等。

▲范姜彥豐突發文。（圖／翻攝自Instagram）