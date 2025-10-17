ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
炎亞綸甜點品牌發聲！撇「日期造假」
雲端發票中獎通知信「藏2陷阱」
BLACKPINK今晚抵高雄！班機時間曝
金鐘獎／紅毯驚見「6激帥小鮮肉」！一現身全場嗨爆　曾同台Stray Kids

記者田暐瑋／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮17日晚間正式登場，今晚的頒獎典禮格外受到各界期待。男團選秀節目《SCOOL》在本屆綜藝類金鐘獎勇奪「節目創新獎」及「節目導播獎」雙料入圍佳績，新生代人氣男團SEVENTOEIGHT以紳士風格服裝帥氣現身，立刻引爆現場尖叫聲。

▲金鐘獎《SCOOL》製作團隊，SEVENTOEIGHT麒文、美祥M、EXXI義翔、學駿、D`OM、JAGGER柏佑，節目類導播獎、節目類節目創新獎。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲金鐘獎《SCOOL》製作團隊，SEVENTOEIGHT麒文、美祥M、EXXI義翔、學駿、D`OM、JAGGER柏佑，節目類導播獎、節目類節目創新獎。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲金鐘獎《SCOOL》製作團隊，SEVENTOEIGHT麒文、美祥M、EXXI義翔、學駿、D'OM、JAGGER柏佑，節目類導播獎、節目類節目創新獎。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

SEVENTOEIGHT成員選擇了經典的西裝造型，全黑天鵝絨西裝，搭配同色系襯衫與領結，展現出低調卻不失華麗的氣質；而另一位則以俐落的黑色西裝搭配白襯衫與細領帶，簡約中帶有一絲優雅，其他成員則在傳統西裝中融入了現代元素，例如寬版腰帶、精緻刺繡或是不同材質的拼接，讓整體造型更具層次感。

SEVENTOEIGHT征服韓國打歌舞台，帶著近千萬點閱的洗腦新歌〈Drip & Drop〉凱旋返台，他們以全麥克風唱跳實力成功開拓K-POP版圖，為台灣男團音樂史寫下輝煌一頁，值得一提的是，七夕情人節當天，SEVENTOEIGHT在韓國最後一次打歌舞台，幸運與大前輩Stray Kids成員同台。

▲▼SEVENTOEIGHT粉絲見面會。（圖／天空娛樂提供）

▲SEVENTOEIGHT。（圖／天空娛樂提供）

為迎接星光初體驗，六人全力備戰「紅毯大作戰」，不只密集健身飲控，舉凡穿雨衣跳繩、餐餐水煮，還上美姿美儀課練姿勢，笑稱：「全身跟腳都準備好接受紅毯洗禮！」麒文打趣說：「就怕摔跤！如果真的跌倒，新聞一定爆！」團員學駿則笑稱經過時裝周訓練後，更懂得用姿態講故事，「希望能在鏡頭前找到最自然又自信的狀態。」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

ETtoday星光雲

