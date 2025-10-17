金鐘獎／Lulu唱一半「陳漢典阿達坐一起」同框了！　並肩應援畫面被拍

記者田暐瑋／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮17日晚間正式登場，今晚的頒獎典禮格外受到各界期待。Lulu擔任典禮主持人，開場表演致敬60年來的各大經典綜藝節目，她一人換了5套服裝串場表演，鏡頭一拍到台下，驚見現任老公陳漢典和前任阿達同框，網友被逗樂：「真的是最美畫面！」

Lulu在台上載歌載舞，回憶60年來各大綜藝節目的經典畫面和主題曲，台下藝人跟著同樂，鏡頭特別拍到坐在第一排的現任老公陳漢典，身邊坐著的是前任男友阿達，兩人並肩而坐跟著Lulu唱歌搖晃，同框讓網友笑說：「活久見，竟然能看到這個畫面」、「好和樂融融哦」、「真的是最佳前任欸」。

▲金鐘獎陳漢典、阿達。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎GoldenBellAwards）



Lulu與陳漢典的喜訊曝光時，阿達隨即在Lulu的貼文底下留言：「恭喜溜皮溜骨！！這...我禮金怎麼包..。」獻上祝福還不忘幽默地煩惱禮金問題，阿達大方的態度讓網友們腦洞大開，紛紛起鬨拱他擔任這對新人的婚禮主持人，眼見呼聲越來越高，阿達直接回：「不可能啦！」

▲金鐘獎陳漢典、阿達。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎GoldenBellAwards）