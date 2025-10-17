金鐘獎／羅時豐賣命唱跳15首！跳女團舞一票藝人傻眼　網笑倒：台版JYP

記者田暐瑋／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮17日晚間正式登場，今晚的頒獎典禮格外受到各界期待。羅時豐表演《唱．從電視開始》，一連演唱15首華語流行歌曲，包括《如果可以》、《愛笑的眼睛》、《雙截棍》，甚至和女團幻藍小熊合跳《呼呼》、《大藝術家》，努力唱跳的模樣讓全場從頭笑到尾。

▲金鐘獎表演節目《唱，從電視開始》，羅時豐、黃偉晉、愛紗、ARKis、GENBLUE幻藍小熊。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎GoldenBellAwards）



羅時豐打破過往給人只擅長唱台語歌的印象，這次突破挑戰唱流行華語歌，甚至唱起了周杰倫《雙截棍》的Rap，和偉晉合唱艾怡良的《我這個人》、和愛紗合跳《喇舌》、《姐姐》，當幻藍小熊上台時，他還沒有下台，待在台上合體熱舞《COCOCO》，雖然動作無法完全跟上，但賣力的模樣仍得到全場歡呼。

接著偉晉、愛紗也一起上台，眾人合跳《大藝術家》，接著羅時豐大跳安心亞的《呼呼》，當羅時豐跳到副歌的彎腰抖胸動作時，坐在台下的安心亞露出有些尷尬的笑容，曾國城、嚴藝文等人也狂笑不止，連網友都直呼：「大牛哥太猛了啦」、「笑到飆淚」、「台灣JYP我要笑死」。

