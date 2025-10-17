金鐘獎／利特驚喜現身大螢幕！給出1承諾　跨國主持《客家廚房》嗨得獎

記者田暐瑋／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮17日晚間正式登場，今晚的頒獎典禮格外受到各界期待。台韓合作的實境節目《廚師的迫降：客家廚房》奪下人氣綜藝節目獎，溫昇豪領軍上台領獎，雖然主持人之一的利特因巡迴演出無法參加，但仍錄影開心發表感言，在螢幕上一現身讓全場尖叫連連。

►【第60屆金鐘獎得獎名單】看這裡

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金鐘獎最具人氣綜藝節目獎，廚師的迫降：客家廚房。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

《客家廚房》韓國PD李珍赫致詞時相當激動，「身為韓國來自韓國的導演有機會來參加金鐘獎，我真的感到非常的榮幸，再加上還可以得到人氣獎，我真的覺得莫大的榮幸。」接著無法到場的利特也透過影片發表感言，相當感謝台灣粉絲的投票，也開心許下一承諾，表示未來會繼續努力在台灣活動。

▲金鐘獎最具人氣綜藝節目獎，廚師的迫降：客家廚房。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

►更多【第60屆金鐘獎】相關新聞

温昇豪已入圍9次金鐘獎，對於得獎與否並未太有壓力，他分享在錄製《廚師的迫降：客家廚房》的過程，雖然利特是韓國天團成員，卻是一位很盡責的隊長，「不會把光芒做在自己身上，所以每次當媒體焦點放在他身上的時候，他就會把大家都拉進來，跟他工作起來特別體貼。」目前第二季也已經錄製完成，利特一樣是固定班底。