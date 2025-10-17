金鐘獎／得獎人緊張到拿不住獎！阿達「全程高舉」幫拿90秒　網讚爆

記者張筱涵／綜合報導

宋承穎以《歡迎光臨我的牧場－10歲女孩的豬場生活》獲得第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮節目類剪輯獎，上台期間小心翼翼舉手享受眾人祝福，上台後接過金鐘獎獎座後，又突然還給頒獎人阿達，由於沒有多加解釋的關係，讓現場有些霧煞煞。

►【第60屆金鐘獎得獎名單】看這裡

▲宋承穎接過獎座後又遞回去給阿達。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



[廣告]請繼續往下閱讀...

阿達隨即拿著獎座走到身旁，宋承穎發現後隨即道歉說「對不起，我覺得兩隻手都拿東西我會緊張」，引起現場一陣笑聲。

宋承穎接著開始講述感謝的人們，有趣的是，阿達從頭到尾都是高舉著獎座在宋承穎旁邊，而且為了不被拍到，手是有伸出一定距離的，不過也因為這樣到最後開始出現晃動情形，但他還是笑著說沒事，要對方繼續說感言。

▲阿達幫忙捧著獎座還會做反應，畫面相當有趣。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



網友們笑說「不行，阿達捧獎座的畫面好好笑」、「另外三位不一起輪流嗎」、「畫面好荒謬」、「天啊這段超有綜藝『笑』果」、「手抖，講太久，獎座會倒喔」。

►更多【第60屆金鐘獎】相關新聞