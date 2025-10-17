ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
快訊／炎亞綸甜點品牌發聲明！　工廠爆食安血汗…撇「日期造假」

記者陳芊秀／綜合報導

由藝人炎亞綸創辦的甜點品牌「HOHOS 火火選物」，其中秋節主打商品「梨花酥」近日遭爆料，指稱其位於高雄的中央工廠有食安疑慮，並涉嫌壓榨外籍移工、偽造產品製造日期。在衛生局介入稽查並開罰後，品牌方17日發布正式聲明，對外界疑慮逐一說明。

▲▼HOHOS聲明。（圖／翻攝自臉書）

▲炎亞綸甜點品牌爆HOHOS問題。（圖／翻攝自臉書）

針對最受爭議的「日期造假」指控，HOHOS在聲明中鄭重否認，強調「絕無任何不實之情事」。品牌方解釋，產品皆由合法登記的中央廚房生產，正式的檢驗報告顯示，梨花酥在室溫下可存放45天，但包裝盒上僅標示35天，是為更嚴格地為食安把關。此外，為了讓消費者能更直觀地辨識，包裝上是「直接印製有效期限到期日」，而非製造日期，此舉是為便民，並非造假。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於壓榨勞工的指控，HOHOS則在聲明中坦承，「近月因中秋節及檔期爆量，確實有短期人力支援及加班情形」。品牌方表示，在事件發生後，已立即重新檢討產線排程與人力配置，並強化勞動條件管理，確保每位同仁皆能在安全、合理的環境中工作。

文末，HOHOS也再次強調，品牌自創立以來，始終堅持「誠信為本、品質為先」的核心理念。為避免外界誤解，他們已主動配合主管機關調查，並歡迎衛生單位隨時進廠查驗，承諾需改善的部分將會全力配合，並於確認結果後第一時間對外公布，展現了負責任的態度。

▲▼HOHOS聲明。（圖／翻攝自臉書）

▲HOHOS聲明。（圖／翻攝自臉書）

【聲明啟事】

HOHOS 秉持誠實、透明、負責任的態度，特此說明如下：

本品牌所販售之「梨花酥」皆由合法登記之中央廚房生產，
製造過程全程留有生產紀錄。

產品包裝上之製造日期與效期標示，皆規定標示於盒底，並有完整留樣及溯源資料可供查驗，正式的檢驗報告期效為室溫存放45天，包裝盒則是自行酌減載明35天，也為了能最直觀呈現給消費者，我們於包裝上直接印製了有效期限到期日，絕無任何不實之情事。

為避免外界誤解，我們亦已主動配合主管機關調查，並歡迎衛生單位隨時進廠查驗，以確保食品安全與標示透明。需改善的部分我們全力配合。

近月因中秋節及檔期爆量，確實有短期人力支援及加班情形，本公司已重新檢討產線排程與人力配置，並強化勞動條件管理，確保每位同仁皆能在安全、合理與被尊重的環境中工作。

HOHOS自創立以來，始終堅持以「誠信為本、品質為先」為核心理念，我們理解外界對品牌的期待，也感謝各界指教，對於任何疑慮，我們將全力配合主管機關調查，並於確認結果後第一時間對外公布。

我們始終以最嚴謹的態度與行動回應各位親愛的消費者。

HOHOS 敬上

