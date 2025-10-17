都是童星又誤入歧途　方順吉心痛悼念顏正國：第一次對飲也是最後一次

記者蔡琛儀／綜合報導

50歲男星顏正國7日因肺腺癌病逝，噩耗曝光後令大批粉絲都相當震驚，和顏正國同樣是童星出道，也曾誤入歧途的台語歌手方順吉，昨（16日）到特地前來看顏正國並與他道別，感嘆第一次和顏正國對飲，卻也成了最後一次，直呼「兄弟，我來看祢了。」

▲▼ 方順吉、顏正國都是童星出身，且曾一度誤入歧途。（圖／翻攝方順吉、顏正國臉書）

對於顏正國驟逝，方順吉感慨萬千，「我們的生長過程，一樣，我們的人生故事，也一樣」。同樣是童星出身的方順吉，當年唱紅〈翹腳髯嘴鬚〉，還曾創下年紀最小歌手的台灣專輯破百萬張紀錄，長大後卻染毒入獄，徹底洗心革面後回歸演藝圈。

方順吉大嘆如今對方的童星人生已劇終，而他的仍持續上演，「當我知道消息時， 如果今天躺在裡面的人不是祢，是......社會輿論又會是怎樣？人走了，說什麼、做什麼⋯意義？就像豬哥亮爸爸說的，特別貢獻獎 ，頒給當事者本人，跟頒給祂的家屬，意義...天差地遠。」

事實上，方順吉先前就曾分享與顏正國13年前的私訊內容，當時顏正國剛出獄不久，方順吉和顏正國由於沒有私交，因此還先致意：「無意打擾，若有冒昧還請見諒」，沒想到顏正國親切回覆：「謝謝你的鼓勵，我們都是在這個環境長大的，所謂萬事靜觀皆自得，與你共勉之。」回想起這段對話，方順吉感嘆：「我們都是從小在這個環境長大的，也都是小時候就聲名大躁過，所以只有我們這些有同樣經歷過的人，才明瞭下半輩子都要承受那句『小時了了，大未必佳』的折磨過日。」也道出童星不為人知的壓力。