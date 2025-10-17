ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
大巨蛋秀泰影城搶先開箱
高雄小綠人變「BLIИK號誌燈」
魚乾開箱「翻轉布丁」
玉兔臨盆倒數「半夜掛急診」宮縮不斷！痛整晚：很怕寶寶有危險

記者潘慧中／綜合報導

玉兔（鄭如吟）2022年和導演Howard結婚後，同年底生下兒子姆姆，目前剩不到一個月就要生了。沒想到，她17日凌晨肚子痛到掛急診，「懷二寶最大的感觸就是…原來要平安生下小孩，是多麼不容易的事…」，讓粉絲相當擔心。

▲▼玉兔。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

▲玉兔17日凌晨掛急診。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔17日中午透露，狀況發生在昨天晚餐前，「就開始覺得不太對勁，整個人有點撐不住。」她原以為回家休息就能緩解，疼痛感卻一直持續到凌晨，讓她不得不前往急診。

玉兔坦言，最讓她心疼的是大兒子的反應，「去急診前，姆姆大哭不想離開我，哭得我心超疼，一度想就撐到姆姆早上上課再去看醫生。」身為母親的她掙扎萬分，「一邊是大寶，一邊是肚子裡的二寶，真的好怕小孩在肚子裡會發生什麼事。」

▲▼玉兔。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

▲▼玉兔進入臨盆倒數。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

▲▼玉兔。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔形容當下同時「胃痛、肋骨痛、宮縮不斷」，疼痛與擔心交錯，是「懷孕以來最痛的一次」。所幸經過治療後，狀況已好轉不少，「也吃了安胎藥」，只期盼能平安度過整個孕期。

玉兔IG全文：

半夜跑急診

懷二寶最大的感觸
就是⋯ 原來要平安生下小孩
是多麼不容易的事⋯

昨天晚餐前
就開始覺得不太對勁
整個人有點撐不住
想說回到家
休息一下會好一點
沒想到
疼痛感一直持續到凌晨

去急診前
姆姆大哭不想離開我
哭得我心超疼
一度想
就撐到姆姆早上上課再去看醫生

一邊是大寶 一邊是肚子裡的二寶
真的好怕小孩在肚子裡會發生什麼事

胃痛、肋骨痛、宮縮不斷
疼痛感伴隨著擔心
很怕肚子裡的寶寶有危險
這真的是我懷孕最痛的一次⋯

打完點滴狀況好轉了許多
也吃了安胎藥
倒數一個月
希望一切都能平安順利

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

