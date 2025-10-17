男友求歡被拒「當場發飆提分手」！6千塊導火線曝 陳天仁：莫名其妙

記者潘慧中／綜合報導

「象迷娘」陳天仁口條流利，不時受邀上談話性節目分享感情經歷。她最近便在《11點熱吵店》坦言，有次因肚子痛拒絕男友求歡，未料對方當場爆氣提分手，讓她至今想起來仍覺得「莫名其妙」。

▲陳天仁拒絕求歡反被男友指責。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



陳天仁表示，她平常每餐的花費大約落在300至500之間，雙方交往前，就算她掏出錢包，男方也會搶著付錢。然而交往後，她發現兩人吃的東西「有努力在回到高中的感覺」，吃的東西越來越便宜。

▲▼陳天仁交往後發現男友其實很摳。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



令陳天仁印象深刻的是，她有次把錢包放在男方家忘了帶出門，兩人一起去吃滷肉飯，小菜也沒有點很多，結果對方事後還跟她索討一半的錢，「總共才180而已！」

陳天仁解釋，如果交往後都是男方多付錢的話，她當然會不好意思，但實際上並沒有，有時候一起去吃飯，她也是會直接買單的人。她當時就覺得對方真的很摳，「真的很愛錢，很愛計較。」

▲陳天仁表示自己平常也是會買單的人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



直到某次陳天仁過生日，男方送了一雙價值約6千元的馬丁靴當成禮物，她感動不已，「我一直捨不得買，我就很開心。」沒想到，她當晚因在夜市吃壞肚子不舒服，拒絕親密時，對方不只當場提分手，還對她發飆說：「 我都已經買馬丁給妳了，妳為什麼不跟我做愛？」

▲陳天仁有跟男友說她肚子痛。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



面對突如其來的指責，陳天仁當下又氣又委屈，「他想算，那我們就來算！我就說，我開車下台中找你那麼多次，你要算是不是？那油錢算下來應該差不多6千多塊，差不多抵銷」，她講完就走了。

▲▼陳天仁男友當場發飆提分手。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



回想這段關係，陳天仁表示，她在意的是男方「每次多出一點錢，都會覺得我應該要多出多少錢、我就要脾氣變超好，又要撒嬌什麼的」，讓她氣得直言莫名其妙。