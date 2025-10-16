從小聽五月天阿信的創作長大　麋先生改編這首神曲...原唱18字回應了

記者蔡琛儀／台北報導

滾石唱片發起的音樂企劃《滾石撞樂隊2》，本週推出第六首單曲，由金曲樂團麋先生改編梁靜茹經典代表作〈燕尾蝶〉，以「麋式」搖滾氣場注入全新靈魂，主唱聖皓感性表示，自己是「從小聽著五月天阿信的經典創作長大」的音樂人，能翻唱由阿信創作、梁靜茹原唱的作品，意義非凡。

▲麋先生改編梁靜茹的〈燕尾蝶〉。（圖／滾石提供）

〈燕尾蝶〉於2004年發行，由五月天阿信作詞作曲、收錄在梁靜茹專輯《燕尾蝶（下定愛的決心）》中，麋先生將此曲作為獻給樂迷的限定禮物，並於「超犀利趴14」高雄巨蛋舞台首唱，全場大合唱聲浪幾乎蓋過音樂，成為當晚最動人時刻。

麋先生表示，初聽〈燕尾蝶〉時就對意象印象深刻：「燕尾蝶從破蛹到撲火，就像每段平凡生命的縮影。」他們笑說：「而這次改編，就是我們五個人毫無疑問的決定。」翻唱不只是向青春記憶致敬，更是對梁靜茹、五月天與滾石時代的回應。

改編版本特別保留梁靜茹的原聲作為致敬開場，整體編曲層次鮮明、情感逐步推進至釋放，梁靜茹聽後也開心回應：「好歌歡迎大家發揚光大，我很喜歡這個版本！」象徵經典與新世代的浪漫交會。麋先生本週也將登上戲劇類金鐘獎舞台演出，巡演也正籌備到更多城市與歌迷相見。