符瓊音震撼「合體加拿大聲樂老師」！　逼學馬來語…曝她私下真面目

記者蔡琛儀／台北報導

「大馬鐵嗓天后」符瓊音昨驚喜釋出與加拿大聲樂老師Rozette合拍影片，挑戰馬來語經典歌曲〈Gemilang〉，標準發音與超強默契掀起粉絲暴動。影片拍攝於吉隆坡，Rozetye當時從加拿大飛來參加頒獎典禮，期間還順道旅遊、品嚐美食，意外促成兩人合作，符瓊音透露：「我們剛好參加同一個頒獎典禮，主辦方是我的朋友，也成了牽線人。」

▲▼符瓊音合體加拿大聲樂老師Rozette。（圖／首符國際提供）

她坦言自己原本就是Rozette的粉絲，「我最喜歡她點評《歌手》直播，發現很多音樂想法我們雷同。」見面更驚訝於老師真實模樣：「我以為她是歐美高挑型，結果本人超嬌小、超辣、超正！」兩人相談甚歡，一拍即合決定合唱〈Gemilang〉。

符瓊音說這首歌意義非凡，「〈Gemilang〉是馬來語經典正能量歌曲，也是第一屆《Malaysian Idol大馬偶像》總決賽指定曲，我就是那屆33強。」她也笑談教Rozette唱馬來語的趣事：「她唱過粵語、韓語、華語，就是沒唱過馬來語，我想當第一個教她的人，於是我覺得她一定可以挑戰這題！在互動過程中，她十分專業敬業，主動學習，完全沒有架子。」

除跨國合作引爆話題，符瓊音近期也化身Astro「經典名曲比賽評審」，與港星薛家燕同台展現專業魅力。她透露：「想上課的朋友可傳清唱音檔私訊粉專，目前課程在吉隆坡，台北則會以講唱會形式舉辦。」