葉珂自爆隱形眼鏡連戴8天　「睡覺也沒摘」嗨喊：眼堅強

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸網紅葉珂因和男星黃曉明交往而受到關注，不過她今年復出更新社群時，低調證實兩人已經分手。雖然沒有了「黃曉明女友」的身份，但葉珂的一舉一動仍時常掀起話題，她近日更因自稱「8天沒摘隱形眼鏡」引發議論。

▲葉珂日前到英國旅遊。（圖／翻攝自微博）

葉珂透露，她到英國倫敦旅遊的第一天，睡前把隱形眼鏡取下，隨手就丟在地毯上。然而第二天起床後，她發現買好的隱形眼鏡度數是錯的，只好又把第一天的日拋隱形眼鏡撿起來，用隱形眼鏡藥水泡開後重新戴上，而且連續戴了8天都沒拿掉，連晚上睡覺都沒摘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葉珂透露自己將日拋隱形眼鏡連戴8天。（圖／翻攝自微博）

葉珂雖然語氣輕鬆地自嘲：「我簡直是眼堅強，別人是豬堅強，我是眼堅強！」不過，長時間配戴隱形眼鏡可能會造成眼角膜缺氧，引發水腫及細胞壞死；且鏡片接觸過地面，也可能導致細菌感染，最嚴重可能會視力受損，因此網友紛紛傻眼表示「這樣對眼睛不好吧」、「倫敦很多地方都能買隱形眼鏡啊」，也有人質疑她說話的真實性說：「日拋能戴一個月，但是8天不摘我不信。」

▲葉珂笑稱自己眼睛很堅強。（圖／翻攝自微博）