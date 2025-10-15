百合花靠媒人助攻成功！　直球告白金曲歌后：超性感

▲ 李竺芯將與百合花合體共演。（圖／金音創作獎提供）



記者翁子涵／台北報導

第16屆金音創作獎重磅揭露超狂限定共演組合，新科金曲台語歌后李竺芯將與本屆金音六項大贏家百合花樂團首度合體尬聲，強強聯手撞擊新創台語歌謠的絕妙火花，此外，金音獎常勝軍拍謝少年也首次登上頒獎典禮，邀來老搭檔拚場，展現新世代台語歌的多元面貌。

▲拍謝少年將登上金音獎舞台演出。（圖／金音創作獎提供）



百合花主唱奕碩「告白」李竺芯，大讚她的作品音樂性強、題材現代且唱功絕佳，尤其鍾愛歌曲「荷爾蒙」直呼超性感，奕碩透露曾主動私訊邀約合作，沒想到金音獎率先成為「媒人」，讓兩人期待在舞台上激盪出更深層的音樂火花。

李竺芯爆料奕碩為了合作，竟主動報名她在社群上舉辦的線上歌唱賽，讓她又驚又喜，她稱讚百合花是「想將台語吟遊於世界的旅人」，特別喜歡專輯中充滿世界音樂感的歌曲，兩人不僅私下相互欣賞，更欽佩對方對台語音樂創作的熱忱，期待能透過金音獎的舞台，展現新世代台語歌的無限可能性。

甫獲金曲獎最佳新人的山姆，將獻出頒獎典禮首唱舞台，大展「臥室饒舌詩人」風采，他更與跨界潮流活動的11組音樂人組成精銳部隊一同共演，陣容猶如超強「音樂英雄聯盟」般華麗，這創下金音獎史上最龐大的演出陣容，屆時勢必成為全場最躁動的一段。

去年拿下金音獎最佳另類流行專輯的樂團我是機車少女，憑藉跳脫框架的獨特曲風席捲亞洲，鮮少與其他歌手搭檔的他們，本次將與新世代怪物新人Andr攜手合作，兩組風格鮮明的音樂創作人，將帶來強烈個性與幽默感交織的精彩演出，為第16屆金音創作獎注入最狂的舞台張力及青春爆裂的創作能量。

