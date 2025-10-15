快訊／威廉閃兵後首受訪坦承六棒都沒當兵　「準備賣房子渡過難關」

記者葉文正／台北報導

藝人廖威廉(威廉)五月被爆出閃兵二十年的負面新聞，今天他終於鼓起勇氣，趁著台灣優質生命協會公益活動，幫助獨老劉伯伯，露面後他說瘦了5、6公斤，坦承運動多一點，不過因為閃兵後沒有收入，他已經考慮賣房子，甚至搬回台中老家生活。今天他也坦承：「我們六棒的確都沒有當兵，希望五十歲還能開演唱會。」

▲威廉(右)今天現身幫助劉伯伯。（圖／記者葉文正攝）

威廉出事後，至今沒有道歉，他今解釋：「當下沒有第一時間說道歉，是因為我認為這件事，應該除了道歉外，還要深思熟慮，對不起之外，更需要時間的面對，真正的審視自己，希望自己做的更好，所有的節目跟製作單位，我都有道歉，讓他們傷害降到最低。」

▲威廉今天現身略顯憔悴。（圖／記者葉文正攝）

威廉也表示：「當年十幾年前，我的思考沒有周全，因為確實有蠻多管道去接觸我們，我就想說用憋氣的方式讓血壓不正常，以前會覺得工作很重要，就用此方式逃避，沒想到涉及刑法與欺騙，還有義務的責任，是非常不明智，罵我的人不少，但我都會去看，不覺得是罵，反而讓我檢討與審視自己。

▲威廉出席台灣優質生命協會活動。（圖／記者葉文正攝）

他也說沒有道歉，也是為了面對司法與司法不公開，「其實律師建議我不要對案情講太多，沒有在第一時間道歉很抱歉，因為不知道還要不要開庭等等，必須要整個都了解後，事情緩和了才能讓大家知道。」

威廉也坦承，我們棒棒堂沒有人當兵，至於每個人的原因，「我並不清楚。我跟他們說影響到大家了，非常抱歉，遺憾，看能不能夠，時間久一點後，希望六人健康都保持好一點，開成軍三十年的演唱會，半百演唱會，演唱會目前很難說，但感情依舊，大家覺得可惜，願意等待我事情完結再做打算，他們也有自己工作，把自己顧很好。」

威廉坦承目前工作狀態幾乎沒有，趁此轉換心情，以往花很多時間做外景，現在有時間陪伴小孩，老婆孕晚期不舒服，我剛好有時間，就把家裡部分承擔起來，百香果兩歲，正在不要不要期，情緒波動大，也不會覺得沒有工作可惜。

至於在家裡有對著老婆哭過嗎？他認為是人生的過程，沒有特別哭，每天起床想說要面對，想到房子賣掉O不OK，或是回台中，安排媽媽上來幫忙等等瑣事，考慮回台中有更多幫手，有很多選項，中間有練習鹹酥雞算錢，沒有很上手。

他說房子現在房貸一個月七到八萬元，就跟老婆互相依靠，「過去收入以我為主要，我們在家裡也蠻重要的，我老婆說，我如果沒有這狀況，不會選擇這份工作，怕小孩沒人照顧，能揮灑專業，使另外一件不錯的事，我好好面對，加快腳步，幫助家裡的部分可以更多。」

威廉覺得成為爸爸之後，就會把最壞打算與思考做準備，如果沒辦法回演藝圈，還是要對家庭負責，狀況不好時不能冒險投資，可能會失敗，想說賣房子轉現金，目前值錢的只有一間，改租房子，反正現在也是租房子。