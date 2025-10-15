《許我耀眼》3演員是該劇導演！趙露思親姊前男友超大咖　神演技被讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

大陸夯劇《許我耀眼》開播後成績亮眼，掀起追劇風潮，其中飾演喬琳前男友「林濤」一角的男星管梓淨備受關注，被發現他其實是劇組導演，精湛演技讓觀眾驚訝直呼：「演得很好，看不出來是導演！」

▲《許我耀眼》開播後成績亮眼。（圖／翻攝自微博）



管梓淨不僅在劇中擔任有重要戲份的「林濤」，同時也是劇組B組導演，劇中他飾演女主角喬琳的前未婚夫，以溫和外表掩飾內心算計的形象，成功塑造了一個「無色無味卻劇毒」的反派角色，細膩的演技表現獲得觀眾一致好評。

▲《許我耀眼》的3位演員都是劇組導演。（圖／翻攝自微博）



事實上，管梓淨演過多部知名陸劇，包括《半是蜜糖半是傷》、《偷偷藏不住》、《逐玉》、《雙軌》等，跟趙露思也是繼《偷偷藏不住》後二度合作；此外，《許我耀眼》劇組採取「導演跨刀演出」的創新製作模式，除了管梓淨外，副導演張振雷飾演利益至上的直播公司老闆，B組導演吳亞衡則飾演許妍老家騎著三輪車的高叔，有趣的是，吳亞衡曾在《我．喜歡你》劇中飾演趙露思的舅舅，可說是相當有默契。

▲《許我耀眼》的直播公司老闆也是該劇副導演。（圖／翻攝自微博）

▲《許我耀眼》許妍老家的高叔也是導演之一。（圖／翻攝自微博）

這種「不養閒人」的製作方式，不僅優化了製作成本，更為劇集增添了特色，劇組透露，這些導演不僅具備專業的執導能力，其精湛的演技也為劇情增色不少。