大谷翔平被敲碗「夫妻合體」拍廣告！傳2品牌指名…真美子反應曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本旅美明星大谷翔平已經是「世界第一棒球選手」，現在也是廣告人氣王，與他簽訂贊助合約的企業據說超過20家，在日本打開電視、走在路上都可以隨時看到他代言的廣告。而他的妻子真美子也擁有極高好感度，傳出已經有廣告商邀約夫妻合作拍廣告。

▲廣告商提企劃！傳企業點名大谷翔平、真美子夫妻合拍廣告。（圖／達志影像／美聯社）

據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，大谷翔平代言的品牌橫跨飲料、化妝品、便利商店、遊戲、銀行等各領域，堪稱是全方位的廣告代言人。廣告業界人士透露，他對企業來說除了是「世界第一的運動員」，還有高好感度、醜聞零風險等安心保障，代言價碼已經高達10億至30億日圓。最具代表性的是飲料品牌「伊藤園」與他簽訂全球代言合約，從去年5月宣布他擔任全球大使以來，截至今年6月2日該公司公布的財報，銷售額較前期增長4.1%，雖然因原料上漲與廣告宣傳費增加11.6%，導致純利下滑9.5%，降至141億日圓，但公司預估2026年度純利將反彈成長13.0%。

同時日媒進一步報導妻子真美子同樣擁有極高的好感度，《女性自身》提到道奇隊包括真美子在內的3位球員夫人，都收到企業邀請出演廣告的提案。廣告業界人士透露，與大谷翔平簽約的New Balance與BOSS等品牌，也提出「夫妻共演」的廣告企劃。不過，真美子的個性相當低調，曾婉拒在被稱為「大谷日」的道奇比賽中擔任開球嘉賓。如今又要照顧剛出生的女兒，接拍廣告的可能性可說相當低。