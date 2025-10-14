BLACKPINK高雄開唱倒數！　台北大巨蛋快閃店內部照曝光了

記者蔡琛儀／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK將於本週六、日於高雄世運主場館舉辦開唱，官方同步宣布快閃店將於10月15日起在臺北大巨蛋1樓開幕，展開為期五天限定快閃活動。

▲BLACKPINK本週高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

快閃店以「DEADLINE」巡演為主題打造沉浸式空間，入口設置大型霓虹粉光LOGO，粉黑色調貫穿全場；店內設有打卡牆、拍照小物，並展示巡演影像與藝術視覺，營造如時尚展間般氛圍，讓粉絲猶如置身演唱會後台。

活動地點位於遠東Garden City臺北大巨蛋1樓，每日營業時間11點至21點，10月15日至19日限定開放。現場販售多款巡演限定周邊，包括棒球帽、T-Shirt、帽T、帆布袋，以及鑰匙圈、貼紙等收藏品，更推出城市限定款商品，融合在地文化與巡演視覺，僅於此次快閃店販售。

▲▼BLACKPINK快閃店內部照。（圖／Live Nation Taiwan提供）

此外，快閃店推出限量滿額贈活動，單筆消費達指定金額即可獲得限定小卡與海報等贈禮，所有商品數量有限，實際品項與樣式依現場實物為準。