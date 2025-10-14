曾莞婷深V開到肚臍…外套裡面「完全沒穿」秀胸前風光：金鐘更辣

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎將在18日登場，今（14）日Netflix舉辦金鐘入圍媒體訪問，包含《誰是被害者2》、《正港分局》、《童話故事下集》以及《影后》劇組都亮麗出席。其中，出道27年首度入圍金鐘獎的曾莞婷穿著火辣西裝戰袍亮相，相當吸睛。

▲《影后》劇組出席金鐘入圍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

《影后》曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、編劇兼導演嚴藝文、監製丁長鈺稍早一同接受金鐘入圍訪問。曾莞婷穿著一襲白色西裝現身，仔細一看她的外套裡面什麼都沒穿，深V剪裁直接開到肚子，只有外套中間的一條綁帶綁緊顯腰身，火辣露出胸前曲線。

▲曾莞婷火辣現身金鐘入圍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

曾莞婷透露越臨近金鐘獎當天，就越來越緊張，近期入睡的時間越來越長，躺在床上會緊張到翻來覆去，在訪問期間她不斷信心喊話「覺得是我會拿獎」，一直被同劇兼對手演員謝瓊煖、鍾欣凌隔空嗆聲也不擔心、不走心，因為自己的目標是「上台嗆瓊煖姐」。

▲曾莞婷火辣現身金鐘入圍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

被問到金鐘獎戰袍，曾莞婷今（14）日的中空西裝造型已經驚艷全場，但仍強調頒獎典禮當天的造型「會更辣」，目前只有訂好一套罩袍，選擇原因是「露最多」，笑說「為了不讓你們失望」，至於講稿的部分也已經都準備好了，大概有一個長桌那麼長。

▲曾莞婷火辣現身金鐘入圍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

而憑藉《影后》入圍戲劇節目男配角獎、憑藉《選物家》入圍迷你劇集／電視電影男主角獎的黃迪揚，這次是雙料入圍同時又擔任紅毯主持人，他差點忘記自己也是入圍者，反而對於星光大道的表現更加在意，擔心自己不小心卡詞會成為網路流傳的迷因。

▲黃迪揚雙料入圍，又是星光大道主持人。（圖／記者林敬旻攝）