他參加「鋼彈卡牌賽」奪下冠軍！　身份曝光竟是「金曲樂團成員」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團宇宙人年底將三度站上台北小巨蛋開唱，今（14日）在西門町詹記麻辣鍋舉辦記者會，三人被問到是否年底會在演唱會上宣布什麼喜訊，貝斯手方Q被團員爆料，最近勤於參加「鋼彈卡牌遊戲」，獎勵則是「特殊款」卡牌，方Q更以宇宙人歌曲〈太空警察〉中的歌詞「羅勃費徠德」為名參賽，有一次還打到第一名，透露希望有一天可以到日本比賽，看來有望成為新「台灣之光」。

▲宇宙人將三度攻上台北小巨蛋。（圖／記者周宸亘攝）

宇宙人這次演唱主題是「回到未來」，但他們當年在第一張專輯中身穿緊身衣，被團員視為「黑歷史」，他們也完全不想在這次演唱會上把這套造型「帶回現在」，不過方Q由於當時還沒加入樂團，因此沒能體驗到，笑稱若有加場演出可以重現經典，當作最大彩蛋，嘉賓人選也在保密中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對演唱會倒數2個月，身為雙寶爸的阿奎近期為了顧娃，晚上9點就跟著女兒入睡，但半夜還是得起床泡奶，為了配合阿奎作息，宇宙人的練團時間變得相當規律，最晚7點就會結束，主唱小玉相當滿意：「蠻好的，有一個底線時間，就不會事情一直拖拖拖。」而小玉也開始健身，透露最胖時體重84公斤，花了3個月的時間，目前瘦到75公斤。

▲宇宙人笑說不想復刻「緊身衣」造型。（圖／記者周宸亘攝）

宇宙人 [ α：回到未來1986 ]12月20日在小巨蛋舉辦，門票10月18日開賣，遠傳電信也推出獨家活動，凡至遠傳直營門市申辦vivo V60、V60 Lite、X200 FE、X Fold 5系列任一機款搭配指定方案或購買以上空機，即可獲得優先購票序號，並於10月17日搶先購票，詳洽拓元售票系統。