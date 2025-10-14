蔡詩芸瘋迷「曬黑Kitty」沖繩整路狂找　王陽明崩潰：Oh no！

記者蔡琛儀／台北報導

蔡詩芸今（14日）出席美式服飾品牌活動，談到日前和王陽明帶著女兒等全家人一起去沖繩旅遊，蔡詩芸笑說最近迷上正夯的「曬黑Kitty」，因此在沖繩到處瘋狂尋找掛飾或相關周邊，買了十幾隻吊飾，讓老公王陽明逛到沒耐心，頻直呼：「Oh no! Again?」甚至還考慮年底再去有超多「曬黑Kitty」商品的夏威夷旅遊。

▲▼蔡詩芸最近迷上曬黑Kitty。（圖／記者林敬旻攝）

蔡詩芸說，自己是隨性的P人，王陽明則是計畫型的J人，兩人個性截然不同，像這次出去玩，開車到一半她突然覺得應該要帶家人去吃一間店，就要王陽明半路轉彎，王陽明忍不住對蔡詩芸說：「你可不可以下次先計畫一下，時間、地點等等。」但蔡詩芸說自己真的沒辦法事事都做好計畫，好在兩人已經長跑多年，並不會因此大吵影響心情。

▲王陽明和蔡詩芸長跑多年。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

她近期參與錄製料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，自爆節目上太多好吃的東西，擁有勻稱身材的她，因此胖了好幾公斤，身高172公分的她大方透露自己現在55公斤，一脫口就後悔自己太老實曝光體重，直言回去要被媽媽念，「我是因為肌肉比較有重量！」隨後又笑說：「我現在覺得健康、開心比較重要啦！」