余祥銓徒手爬26米高塔嚇死　鹿希派一天乾嘔三次險崩潰

記者葉文正／台北報導

什麼工作竟讓鹿希派一天乾嘔三次？Yahoo《星二代很忙內》余祥銓、鹿希派化身「纜車檢修員」，第一站在悶熱的維修站中替纜車握索器換新油，讓余祥銓和鹿希派汗用噴的，衣服都濕透，沒想到竟只是當中最輕鬆的環節。第二關車廂清潔，拍攝時剛好遇到乘客嘔吐，車廂臭味讓兩人才靠近車門就忍不住乾嘔，讓鹿希派哭笑不得說：「根本是綜藝大神眷顧，完全不是製作單位setting的。」

▲余祥銓(右)與鹿希派體驗不同職業。（圖／星二代很忙內）

不過最終關卡才是考驗膽量的時刻，兩人分頭進行檢修，一人負責開放式纜車巡檢，另一人則要穿越山路，攀上26公尺高的塔柱巡檢，余祥銓回想起第一季攀樹的經驗，立刻把「恐怖的攀高體驗」推給鹿希派，而鹿希派也很挺兄弟地接下艱難任務。鹿希派說：「小時候都幻想要爬這些梯子，現在真的爬了，感覺好不真實喔，爬的時候，一直聽到鐵互相碰撞的聲音，覺得很刺激，上來後風景超好，應該是一般豪宅都買不到，非常誇張的無邊際。」

▲鹿希派一天乾嘔三次。（圖／星二代很忙內）

直到真正站上26公尺檢修通道後，鹿希派直言感覺就像在玩《魷魚遊戲》，雖然表面上很像「鹿大膽」，但實際上皮皮挫，當纜車經過、索輪平台會晃動得更厲害，只見他不斷喊著好可怕、好刺激，一方面也盯著拍攝他的工作夥伴驚呼小心，鹿希派說：「攝影團隊站在我對面的位置，那個槓桿一上一下，真的覺得看了心臟很痛，好可怕喔！」

巡檢完成、成功下塔後，鹿希派說：「我已經算很不怕高了，但是這塔真的很高，而且真的一直在晃，是會有一點反胃，難得一天工作可以讓我想乾嘔這麼多次，一次爬樓梯，然後一次清嘔吐，最後還爬這竿子，真的是快要累到吐。」反觀余祥銓負責開放式纜車巡檢就相當輕鬆，余祥銓說：「纜車上風很大，當下滿舒服的，但實際狀況中不管是下大雨或是寒流來都得繼續工作，真的很辛苦！」