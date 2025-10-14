陸廣電總局開社群帳號！網喊開放「憑什麽禁耽美」留言功能急關閉

記者陳芊秀／綜合報導

大陸廣電總局進軍社群平台。網友發現廣電總局近日相繼在微博、小紅書、抖音開設「振興國劇」帳號，被推測是要扶持戲劇，近日也更新多部新劇預告。不過帳號才剛開，隨即湧入網友批評並要求放開受限制的題材，留言功能如今呈現關閉狀態。

▲大陸廣電總局開設社群帳號，引發關注。（圖／翻攝自微博）

由於大陸影視作品公開放映前，都要經過官方審查，而近年限制的題材越來越多，網友得知廣電總局開設社群帳號，紛紛湧入留言「現在長劇市場不好做，希望廣電總局能多開放一些題材，寬進寬出造福觀眾」、「哎……良性競爭才能百花齊放啊，大環境有點嚇人」、「放開題材限制，然後永禁耽美，謝謝」。而提到同性愛題材，留言區明顯意見兩極，有人喊話永遠禁止，也有人建議「開放題材，讓市場說話，憑什麽禁耽美」、「抵制惡意競爭，支持百花齊放，良好的環境需要共同維護」。

陸網對於廣電總局開設社群帳號一事感到憂心。有人直言「以後飯圈吹逼又多了一項【廣電力挺】哪怕觀眾不喜歡，播放量差，也照樣可以吹」、「把工作機會讓給年輕人吧」、「國劇變成這樣廣電好像要負80%的責任吧，裝什麽捏」、「廣電這個不能拍，那個不能拍，拍了要被舉報下架，長劇能做好才怪」。而「振興國劇」微博目前是關閉留言的狀態。

