洪佩瑜合作徐佳瑩「為她爬著進錄音室」　爬到一半竟哭了！

記者蔡琛儀／台北報導

洪佩瑜推出第二張個人專輯《開 Still Moving》，昨（13日）攜手專輯製作統籌陳建騏、歌詞&企劃統籌王小苗舉辦新專輯開箱祈福大會，這次專輯有四首是合寫歌，且大部分是從未和洪佩瑜合作過的音樂人，包括吳青峰、 王彙筑、小V郁采真、蔡旻佑、陳嫺靜、HUSH、林夕、廖文強、蕭賀碩、陳星翰，玩出不同類型的混血音樂。

▲洪佩瑜和陳建騏、王小苗舉辦聽歌會 。（圖／何樂音樂提供）

她還請到金曲歌后徐佳瑩跨刀合唱新歌〈她者〉，洪佩瑜透露錄音當天悄悄去探班，怕打擾還用爬行方式進入錄音室，沒想到爬著爬著就被徐佳瑩歌聲感動到流淚。有趣的是，她主動詢問對方演唱時在想些什麼？徐佳瑩竟答：「我在想待會要去幫兒子買衣服。」讓她哭笑不得。

這首歌讓洪佩瑜想起以前上舞蹈班的經歷，坦言因練芭蕾舞，每個人的身材都受到嚴格控制與管理，舞伴舉不起來的反應和拿不到想要角色的失落，都再再提醒著嚴苛的身材與外貌條件，也讓現在的她已練就「金剛不壞之身」，面對酸民攻擊也都沒有影響。

▲洪佩瑜推出新專輯。（圖／何樂音樂提供）

而新歌〈成功配對〉講述時下交友軟體文化，洪佩瑜表示自己從來沒玩過，反倒因自己已單身三年，身邊朋友一直推坑她嘗試，她還是婉拒了：「跟對方要花時間聊天，要說以前到現在的事情，現在我對於工作有明確想要前進的地方，不能一心二用在這件事。」

此外，洪佩瑜新專輯發行後，緊接12月6日將首度站上台北流行音樂中心舉辦「開」演唱會，是她首次大型演出，加上這次新歌難度高，但她相當淡定，對於票房壓力，「等那一天來了，我再來開始想。現在把心力放在練習，一切隨緣，我會準備好跟大家見面。」門票10月18 日中午12點開賣，詳洽KKTIX、全家便利商店FamiPort。