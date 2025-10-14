劉俊謙、蔡思韵宣布結婚！日本完成終身大事　經紀公司證實：昇華成家人關係

記者蕭采薇／台北報導

「香港男神」劉俊謙與「文青女神」蔡思韵宣布結婚！兩人2020年因合作電影《幻愛》相戀，後續雙雙來台灣拍戲。經紀公司證實，他們在今（14日）在日本完成婚禮，邀請至親好友見證，正式結為夫妻，開展屬於他們的人生新篇章。

▲劉俊謙、蔡思韵於日本低調完婚。（圖／MOM production limited提供）

經紀公司表示，「劉俊謙與蔡思韵已於從工作上的演出拍檔，到生命中不可或缺的伴侶，他們珍惜這段細水長流的感情，並感謝彼此讓愛昇華成為更踏實的家人關係。」

兩人在東京拍攝了一系列的「復古感」婚紗照，照片中呈現出兩人最真實、舒服的狀態。希望藉此將這份單純而雋永的美好，分享給所有關心他們的朋友們。經紀公司表示：「俊謙與思韵感謝所有媒體朋友和各方友好長久以來的支持與愛護，同時也會互相扶持認真、踏實地過生活，希望大家繼續給予兩位祝福。」

