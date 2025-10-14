溫暖食療台劇要播了！胡宇威變身「煮飯男友」談愛　5大看點曝光

記者黃庠棻／台北報導

公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》），正式預告於今日釋出，公開本季食癒五大看點，延續第一季一個人也能療癒自己的主題，第二季將視角拓展至兩個人一起吃飯也很好，端出五大食癒看點「吃掉孤單、戀愛治癒、美食療癒、關係共鳴、陪伴成長」。

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》即將在11月開播。（圖／公視+提供）

延續上一季的自我療癒餐桌，《好好吃飯2》本季故事轉至一間民宿廚房，胡宇威與李玲葦各自經營、接待不同房客，藉由一道道料理重新學會與人連結，兩人不約而同地走進彼此的生活，也象徵從「孤單的修復」邁向「共享的溫暖」，胡宇威笑說「我們希望觀眾能從這季感受到甜蜜，會想打從心底對一個人好。」

胡宇威飾演的「湯瑪士」從失戀廚師到這一季重新學會愛的「煮飯男友」，以料理開啟第二段愛情，他在預告中說「我的愛情很簡單，就是不斷付出，常常問對方『吃飽了沒？想吃什麼？』」胡宇威和李玲葦在同一張餐桌的畫面，也暗示著兩人終將相遇，逐漸發酵成一段治癒系戀愛。

胡宇威透露與李玲葦的合作感受「我們第一季基本上幾乎沒有什麼對戲，這一次直接是談戀愛的狀態，親密戲變多了，對戲起來很舒服，也希望能帶給觀眾甜甜的感覺！」

特別的是，《好好吃飯2》一口氣祭出18道令人垂涎的料理，展現「吃飯是種情緒整理術」，包括清爽檸檬愛玉、鄉村烤肉、古早味春捲與經典可麗露，每一道都承載著人物的情緒與故事，讓觀眾越看越餓。胡宇威說「我自己也常透過料理和朋友連結，一起吃飯、共享當下，其實就是最好的陪伴。」

《好好吃飯2》更將透過胡宇威與李玲葦的料理，帶領觀眾穿梭在不同角色的感情世界、一起體驗生活，李玲葦飾演的艾蜜莉從社恐少女逐漸敞開心房，她認為角色跟著情節學會與他人共享生活與食物，她笑說「艾蜜莉和我一樣，都是很會獨處的人，但遇見湯瑪士後，她學會了分享。能一起做菜、一起吃飯，是很幸福的事。」

此外，該劇不僅有胡宇威與李玲葦的浪漫主線，還串聯出多組民宿客人的人生課題與關係共鳴，包含徐鈞浩與初孟軒的多元情感、楊貴媚與傅雷的熟齡愛情、廖苡喬與林駿堯的婚姻斷層，以及「帥哥作家」連晨翔與「魔王級前女友」姚以緹的對決登場，多層次的關係描繪出人生不同階段的「相遇與理解」。《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+上線；第二部則於11月11日上線。

