樂天女孩被爆違法　面臨「終身無法入美」窘境　球團緊急回應

記者葉文正／台北報導

中職樂天桃猿啦啦隊RakutenGirls，今年8月應邀飛往美國參加MLB（美國職棒大聯盟）運動家、國民及海盜隊主辦的「台灣日」活動。然而，根據《CTWANT》報導，女孩們這趟跨國應援全員疑似使用ESTA（旅遊簽證）進行收費活動，若被調查屬實將永遠無法入境美國，但球團方今早回應完全合法，全程也沒有收費活動。

▲樂天女孩在華盛頓國民隊球場合影。（圖／樂天桃猿提供）

女孩們這次美國應援包含隊長曲曲、副隊長筠熹，以及若潼、岱縈、小紫、琳妲、嘎琳與穎樂，共8位樂天女孩，被指他們只要涉及金錢收益，依照規定就必須申請P簽證（工作簽證），而不是單純的ESTA旅遊簽證，這樣就已經踩到紅線，「如果被海關發現並非單純旅遊，而是受邀表演或收費活動，最嚴重可能被遣返，甚至終身不得再入境美國」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲樂天女孩在美國幫粉絲簽名。（圖／樂天桃猿）

而樂天球團回應表示，樂天女孩此次美國行活動是由當地台商協會及台商商會邀請，以活動嘉賓身分參與文化活動交流，全程未收取任何費用報酬，並非工作商業演出行為。所有海外行程皆依據當地法規合法辦理入境與活動申請，嚴格遵守相關程序與規範，一切活動均依法合規進行。

樂天女孩此行旨在推廣台灣棒球文化，未來，我們也將持續以合法、正向的方式，積極參與國際活動，推動體育與文化外交，讓世界看見台灣。