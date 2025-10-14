小S金鐘復出！派翠克曝私下對話「她準備好了」　得獎感言藏未公開秘密

記者孟育民／專訪

第60屆金鐘獎即將在本周五（17日）登場，其中小S、派翠克以《小姐不熙娣》再度入圍「綜藝節目主持人獎」，小S因為痛失姊姊大S無限期停工，將久違在公開場所露面，成為外界關注的話題。派翠克（柳柏丞）接受《ETtoday星光雲》專訪，透露目前還在準備服裝，也證實將會和小S一同走上紅毯，「去年姐的衣服會一直戳到我眼睛，所以今年想要不要戳回去，沒有啦，我還是以她為主，我們畢竟是一個團體，她有稍微跟我講她的想法，希望今年可以典雅一點。」

▲派翠克分享入圍金鐘獎心情。（圖／記者周宸亘攝）

小S久違8個月未公開露面，一舉一動成為外界關注的焦點，除了「康熙」將在典禮合體頒獎，派翠克當天會也是小S身旁的依靠，對此他說：「我們都有保持聯繫，她看起來是蠻平靜、平穩的，也是期待的，所以我覺得她應該做好準備了。」派翠克透露一直有和小S有通話，在爆出事件後，雙方也有短暫見過一面，坦言對方狀況都還不錯。

▲小S去年身穿超浮誇黃色禮服，不斷戳到派翠克。（圖／翻攝自Facebook／Patrick 派翠克）

派翠克也分享，其實去年就有準備好得獎感言，希望能在台上講一個關於小S的秘密故事，此遺憾也留到今年金鐘獎，「是我從小到大的夢想，是關於我和S姐，如果可以實現的話，希望可以在舞台上面分享這個故事，我覺得非常有意義，如果今年沒得，我就等61。」同時也說小S是影響人生中很重要的人，他邊講眼神中充斥著光芒，足見心中的感恩之情。

▲▼派翠克把小S當作人生貴人。（圖／記者周宸亘攝）

而當小S告假《小姐不熙娣》後，即便吳姍儒救火，外界謠言不斷，被問到是否曾擔心節目收攤？他則堅定地說從未，「S姊給我一個強心針，她跟我說，『柳柏丞反正節目現在交給你，你也知道我的狀況，反正只要願意等我，節目不要在我回去之前收掉，我一定會回去，這陣子你要辛苦一點，但我相信你可以做到』，所以就覺得不管怎樣要Hold著，因為沒人願意遇到這麼傷心難過的事。」

▲派翠克面對節目風風雨雨，仍正面看待。（圖／記者周宸亘攝）

有了小S的一席話，派翠克認為就算再辛苦都要撐住，「我就覺得不管再累，需要多少全新的磨合、狀況，或是需要我做更多事，我都很願意去做。」《小姐不熙娣》節目名稱是由大S發想，對於小S而言格外有意義，私下也會和家人一同觀看，派翠克回想這幾年的合作，直呼：「我們默契真的越來越好，我只有第一集很緊張，但下禮拜突然變很熟的感覺。」