程青松捲于朦朧事件「二度發聲」！　曬報案紀錄：正義永不缺席

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星于朦朧的墜亡風波尚未平息，儘管警方已排除他殺嫌疑，真相仍受到多方質疑。而被捲入其中的導演程青松，雖然火速澄清自己事發當天不在場，也不認識于朦朧，但仍被大票網友攻擊，他13日也二度發出聲明。

▲于朦朧事件中，導演程青松被指是關鍵人物之一。（圖／翻攝自微博／于朦朧、導演程青松）

程青松13日在微博轉發委託律師提告的進度，已經立案單，表示近來的網路暴力已經嚴重干擾、甚至威脅到他的正常生活和工作，「為捍衛自身尊嚴與正當權益，我選擇拿起法律武器正告所有造謠施暴者：違法必究，正義永不缺席。」

▲▼程青松二度發聲。（圖／翻攝自微博／導演程青松）

另一方面，程青松近日和同為輿論中心的女星田海蓉公開撕破臉，他被女方指控未經同意就曝光雙方聊天紀錄，甚至斷章取義，只為了自證清白。對此，程青松承認確實編輯過聊天記錄，但理由是認為該內容無關緊要，且為了讓聊天時間條顯示在截圖中，才會刪除。

程青松也向田海蓉道歉說，當下因急於澄清與于朦朧聚會無關，才在未取得同意的情況下公開對話，但他也痛心女方發文切割，「我倍感難過與茫然，但同為網暴受害者的我冷靜下來後也可以理解你的無措，當前的局面實際上讓我們兩個受害者陷於內耗，更讓我們多年的友誼被傷害。」