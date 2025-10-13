賀瓏首PO新片「消瘦露面」　吐消失4個月心聲：重新開始

記者蔡宜芳／綜合報導

喜劇演員賀瓏在6月爆出感情爭議，遭質疑和已故前任天殘交往期間，和主持搭檔Albee互動曖昧，風波後遭到薩泰爾解約，他也為此神隱了段時間。不過，賀瓏13日突更新了社群大頭貼，還上傳了影片，引不少網友猜測「要回來了嗎」。

▲賀瓏13日更新大頭貼照。（圖／翻攝自Instagram／hellohorlung）

賀瓏在13日上傳的影片中露面，看上去比以前消瘦了些。他表示，這幾個月來，他學著從獨處中重新認識自己，「我開始感覺到一種全新的平靜，不是世界給予的，而是自己創造的自由。」並以「重新開始」四字結尾。

▲賀瓏時隔4個月更新社群，上傳新影片。（圖／翻攝自Instagram／hellohorlung）

雖然賀瓏並未說明影片的用意，但他附上一段文字寫道：「Redemption begins the moment you take responsibility for what you’ve done.（救贖，是從你願意為自己所做的一切，負起責任的那一刻開始）。」引不少粉絲留言「歡迎回來」、「想死你了」、「等你很久了」。