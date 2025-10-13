沈春華曝《中文怪物》魔王賽「稍嫌虛晃」　分析電視台不可取代原因

記者蔡宜芳／綜合報導

資深主播沈春華日前以「魔王」身份，參加法國YouTuber酷製作的節目《中文怪物》。她坦言沒想到節目的影響力這麼大，也分享對於外界說電視台不如網路節目的看法。

▲沈春華擔任《中文怪物》的魔王。（圖／翻攝自Facebook／沈春華 Live Show）

沈春華表示，過去三週，無論熟人或陌生人，都會對她說：「嘿～我看到妳上了《中文怪物》，好意外啊！」她幽默笑說，其實意外的是自己，「本來是從從容容、游刃有餘，結果是匆匆忙忙、連滾帶爬，當魔王碰上怪物，只能怪自己沒出息！」

沈春華盛讚《中文怪物》團隊的創意與執行力，「以遊戲化與實境秀氛圍展現中文魅力，刷新台灣網路節目的爆發力與製作規格。」她也感謝鼓勵她參加節目的金鐘製作人崔長華。不過她也指出「台灣魔王邀請賽」稍嫌虛晃，因為現場播的題目影片速度比播出的版本更快，「魔王我只能猛作表情包，怪物也只能猜好猜滿，雙方交鋒略顯可惜。」

▲沈春華搞笑分享自己被截圖的表情包。（圖／翻攝自Facebook／沈春華 Live Show）

沈春華也提到，有許多網友在問「為什麼電視台做不出這樣的節目」，對此，她以多年電視資歷回應：「冤枉啊！電視節目與網路節目本質不同，把兩者放在同一標準下比較，就像拿長跑與短跑較量，容易失真。」

她進一步分析電視產業的挑戰，包括廣告預算轉向新媒體、收視習慣改變及年輕觀眾流失，「網路的創意和內容有如千軍萬馬，分掉了原本的電視觀眾；廣告大餅流入新媒體比例不斷增加，電視台體制大、成本高，經營更艱難。」但她也強調，電視台的價值從未消失，「它是影視人才的培育基地，也長期穩定提供資訊與娛樂，是文化與生活的重要積累與傳承。」

▲沈春華認為電視台和網路平台各有優點。（圖／翻攝自Facebook／沈春華 Live Show）

沈春華認為，不是現在的觀眾不看電視了，而是大家有了更多選擇，「只能說，作為一名資深電視人，卻在網路節目裡受到強烈震撼，心裡五味雜陳。電視是我一直和觀眾互動和溝通的平台，網路則是新的學習場域，希望兩者不是對立，而是共榮。」期盼透過學習與合作，讓兩個世代的媒體平台攜手前行。