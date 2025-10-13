李宰旭爆紅初訪台灣：沒想到粉絲這麼多！　抱禮物上飛機至今難忘

記者吳睿慈／台北報導

南韓演員李宰旭12日晚於台北Legacy Tera舉行見面會，睽違2年半來到台灣，回憶起初次來台時的點滴，他難忘從粉絲那裡收到超多禮物，「準備搭機回韓國時，我抱著大家送的所有禮物上飛機，心裡真的非常感動」，至今還記得當下的悸動。

▲李宰旭時隔2年半在台舉辦見面會。（圖／D-SHOW提供）



活動開場，李宰旭先以充滿魅力的歌聲獻唱《Tree》掀開序幕。接著他以中文開場問候：「大家好，我是李宰旭！」一開口便融化全場粉絲的心。他真誠告白：「真的很想念大家，希望今晚能成為大家最幸福的回憶。」隨後他向粉絲「灑糖」，揮手、比心、飛吻不斷，寵粉指數爆表，讓現場氣氛持續高漲。

▲▼李宰旭在問答環節與粉絲互動頻頻。（圖／D-SHOW提供）



在第一個互動環節中，以問答形式進行，讓粉絲更貼近他真實的生活與想法。當被問到「此時此刻最想對台灣粉絲說的話」，他回憶起初次來台時的點滴：「記得第一次來台北的時候，是為了出席活動，那時候沒想過自己在海外也會有這麼多粉絲，準備搭機回韓國時，我抱著大家送的所有禮物上飛機，心裡真的非常感動，這份回憶到現在都還記得。」

他很喜歡《想見你》，更許願「如果能成為裡面的角色該有多好」，也熱愛台灣美食小籠包、牛肉麵，李宰旭補充說：「只要拍戲拍到很晚，我就會喝一碗熱熱的排骨湯再回家，更何況是牛肉麵，比排骨湯還厲害。」至於甜點，他最愛珍珠奶茶，笑說：「今天已經喝了三杯奶茶，就連剛上台前，我也還喝了一口。」隨後被問及：「會說哪些中文？」他立刻可愛的用中文回答：「我愛你！大家好！謝謝！」還現學現賣一句台語「我愛你一輩子」，現場氣氛瞬間被點燃。

見面會帶來互動遊戲環節，李宰旭卯足全力挑戰多項遊戲，展現幽默又真摯的一面，不虧是又帥又可愛的反差萌代表。除了戲劇與綜藝表現亮眼外，他的音樂實力也不容小覷，以充滿爆發力的嗓音，接連演唱〈A Letter〉與〈Dear Cloud〉，展現「被演員耽誤的歌手」實力。進入尾聲時，他深情表示：「今天玩得很開心，謝謝你們讓我能以幸福的心結束這一晚。」

▲李宰旭帶來多首歌曲。（圖／D-SHOW提供）



最後一首歌曲〈MyeongDong Calling〉響起，李宰旭在舞台上揮手告別，並深情向粉絲約定：「希望下次能帶著新的作品、新的故事回來見大家。」台北場結束後，他將陸續前往曼谷、首爾等地，持續展開巡迴行程。未來也將有新作品陸續推出，希望能透過作品持續與大家相見，讓更多人看見李宰旭作為演員與表演者的全能魅力。