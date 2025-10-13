曾來台大嗑意麵！《我獨》棕櫚油另組美食旅遊節目　韓網反應兩極

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣綜藝《我獨自生活》中最受歡迎的組合「棕櫚油」全炫茂、朴娜萊、李章宇，將在演員李章宇結婚後，以全新節目《棕櫚旅行》（暫定）回歸，繼續他們的「吃貨默契」。

▲棕櫚油由全炫茂、朴娜萊、李章宇組成。（圖／翻攝自YouTube／friDay影音、Instagram／mbc_ilivealone）



根據《OSEN》13日報導，MBC已著手製作新綜藝《棕櫚旅行》，目前全炫茂、朴娜萊、李章宇都在協調檔期，節目預計於年底後播出。三人因在《我獨自生活》中組成「棕櫚油」大受歡迎，節目中一起享受各地美食、展現真實默契的模樣深受觀眾喜愛。三人曾一同前往台灣台中、越南大叻、韓國木浦與土耳其伊斯坦堡進行「吃播旅行」，在台灣時更對意麵一吃成主顧，直呼是「最難忘的味道」，也讓不少台灣觀眾印象深刻。

節目中，棕櫚油不只靠「吃」就能逗笑觀眾，連健康檢查、健身與日常互動都能化為笑點，特別是三人不做作的對話與互相吐槽，被網友封為「最療癒的組合」。然而，李章宇即將於11月與交往多年的女友趙慧媛舉行婚禮。由於《我獨自生活》設定為「單身生活」主題，他婚後勢必離開節目，讓許多粉絲感到不捨。

為了延續棕櫚油的人氣，MBC製作團隊便計畫以《棕櫚旅行》作為衍生節目，讓三人繼續一同出鏡。據演藝界人士透露，《棕櫚旅行》目前仍在企劃初期，內容方向以「美食＋旅行」為主，預計每集會有不同嘉賓登場。

由於節目名稱直接冠上「棕櫚」之名，三人共同出演是固定設定，製作組正積極進行檔期協調。消息曝光後，韓國網友反應兩極，有人興奮留言「太期待三人重聚了」、「這組合太有化學反應了」，也有人建議「希望能以季播形式推出，別太常播會更有新鮮感」。