16歲帶球閃嫁戀綜對象！重川茉彌認「1年前就離婚」首吐斷開原因

21歲日本網紅重川茉彌在16歲時因參加戀愛實境節目《今天開始愛上你》，與大1歲的YouTuber前田俊帶球閃婚，還於2022年生下第二胎。她2月16日無預警離婚，近日上節目首度鬆口，雙方其實早在一年前就已經離婚。

▲重川茉彌16歲帶球閃嫁前田俊，兩人因戀綜相識交往。（圖／翻攝自X）

重川茉彌在12日播出的網路節目中，親自說明與前夫離婚的經過。她2020年4月宣布懷孕結婚，同年7月生下第一胎女兒，被外界形容「16歲媽媽」，2022年又生下第二個孩子。雖然今年2月宣布離婚，但她坦言：「其實大約在一年前就已經離婚了。」接著吐露離婚原因：「與其說愛情的價值觀……原本就感覺到彼此之間有價值觀的差異，但越來越覺得這樣下去無法繼續一起生活。想著孩子還小，或許在他們長大前分開會比較好。」

▲重川茉彌2月宣布離婚，近日在節目首度鬆口，雙方1年前就已經離婚。（圖／翻攝自IG）

為何延遲一年才宣布離婚？重川茉彌苦笑回答，是因為工作上的考量。而在兩人宣布離婚後，她被網友發現自去年7月後，就沒有曬過與前田俊的合照，兩人的婚姻實際上維持了4年。