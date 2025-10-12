劉耕宏KTV惡習惹怒男星！　羅志祥闖包廂「見刺青兄弟」反轉下場曝光

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》週二（14日）晚間9點播出「滾！包廂公敵靠邊閃！明星KTV私下“嗨”到無法擋」，藝人小鐘很討厭在KTV遇到愛插歌的人：「劉耕宏一來直接插歌，插2、3首歌就算了，他《本草綱目》插播2百次要帶著我們跳，還會說『鐘！起來！吃這麼多動一下』。」

▲小鐘爆劉耕宏KTV狂插歌 。（圖／中天綜合台提供）

主持人羅志祥覺得在KTV裡還有一種行為很讓人受不了：「我覺得那些搶別人歌的人，他們都會先出一個聲音，讓別人知道他拿到麥克風了，還有一般包廂只有2支麥克風，那種人還會把麥克風藏起來。」此話一出，小鐘瘋狂點頭表示認同「我就有遇過這樣的！那個女生把麥克風拿在胸前，沒人敢拿，她就自己一直唱。」

▲羅志祥討厭唱歌被搶。（圖／中天綜合台提供）



不過羅志祥也透露自己去KTV其實不太唱歌：「我私底下比較安靜，會躲在旁邊聽別人聊天，如果真的有喝多一點點才會比較嗨，可能就會玩一下，譬如模仿別的歌手來唱我的歌。」他還自曝曾在KTV發生驚險狀況：「我以前還很喜歡挑戰一件事，就是聽到有人唱我的歌時，突然衝進去看他們的反應，但有一次我一進去全部都是平頭、刺青的人，我轉身就往安全梯跑，他們馬上追出來說『嘜走（台語）！小豬』！結果他們是要合照，可是他們追的感覺很可怕。」